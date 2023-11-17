Роналду: «Девять побед подряд, сохраняем концентрацию»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал очередную победу в квалификации чемпионата Европы – 2024. Пиренейцы на выезде одолели Лихтенштейн со счетом 2:0. Один из голов забил 38-летний бомбардир.

«Девять побед подряд! Сохраняем концентрацию», - написал форвард в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что с начала 2023 года португальская сборная одержала девять побед с разницей мячей 34:2. На счету Криштиану десять забитых мячей.

Заключительный поединок в отборочном цикле Евро-2024 сборная Португалии сыграет против национальной команды Исландии 19 ноября.

Роналду вошёл в историю с уникальным достижением