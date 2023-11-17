Четыре итальянских тренера вывели сборные на Евро-2024

Четыре итальянских специалиста вывели национальные команды в решающую часть чемпионата Европы - 2024.

Первым с задачей справился наставник бельгийской сборной Доменико Тедеско, имеющий двойное гражданство Германии и Италии. Через два дня турецкую команду на континентальный турнир вывел Винценцо Монтелла.

16 ноября ещё два итальянских специалиста смогли обеспечить своим сборным третью подряд путёвку на чемпионат Европы. Марко Росси и Франческо Кальцона сделали Венгрию и Словакию 10-м и 11-м участником турнира соответственно.

Напомним, что финальная часть Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.