Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Генич: «Италии нужно не расстрелять всю обойму и оставить патроны на Украину»

17 Ноября 2023 • 12:58 Комментировать

В рамках отборочного цикла Евро-2024 состоится поединок между сборными Италии и Северной Македонии. Своим мнением по этому матчу поделился известный комментатор Константин Генич.

«Италия выиграет у Северной Македонии. Главное - итальянцам не расстрелять всю обойму и не пустить все патроны именно на этот матч. Нужно оставить что-то на Украину», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч Италия – Северная Македония состоится на «Стадио Олимпико» сегодня, 17 ноября, начало запланировано в 22:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Константин Генич Сборная Северной Македонии ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.11.23 в 18:00
Казахстан Казахстан
Сан-Марино Сан-Марино
1.06 12.50 80.00
Видео
17.11.23 в 20:00
Молдова Молдова
Албания Албания
4.20 3.35 1.95
Видео
17.11.23 в 20:00
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.85 3.50 4.50
Видео
17.11.23 в 22:45
Польша Польша
Чехия Чехия
2.10 3.40 3.55
Видео
17.11.23 в 22:45
Англия Англия
Мальта Мальта
1.01 20.00 101.00
Видео
17.11.23 в 22:45
Дания Дания
Словения Словения
1.45 4.30 7.60
Видео
17.11.23 в 22:45
Италия Италия
Северная Македония Северная Македония
1.14 8.00 22.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
13:27 · Чемпионат Европы 2024
Роналду: «Девять побед подряд, сохраняем концентрацию»
13:19 · Чемпионат Европы 2024
Четыре итальянских тренера вывели сборные на Евро-2024
12:58 · Чемпионат Европы 2024
Генич: «Италии нужно не расстрелять всю обойму и оставить патроны на Украину»
12:51 · Чемпионат Европы 2024
Титов сделал прогноз на матч Италия - Северная Македония 1
10:03 · Чемпионат Европы 2024
Роналду стал лидером бомбардирской гонки квалификации Евро-2024 1
09:19 · Чемпионат Европы 2024
Холанн получил травму в матче сборной Норвегии 1
09:05 · Чемпионат Европы 2024
Моуринью восхитился игрой 38-летнего Роналду
08:08 · Чемпионат Европы 2024
«Ему точно 38 лет?» - пользователи соцсетей об игре Роналду за сборную 1
01:35 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти: «Думаю, Жоржиньо возьмётся исполнить пенальти в матче за сборную Италии»
00:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Люксембурга обыграла боснийцев, но потеряла надежды на Евро
00:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии переиграла соперников из Лихтенштейна, победив в 9-й раз подряд 1
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Черногории обыграла литовцев и осталась в борьбе за выход из группы
16 Ноября
23:01 · Чемпионат Европы 2024
​Армения – Уэльс: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 18 ноября 2023
22:34 · Чемпионат Европы 2024
Киммих будет играть в сборной Германии в центре поля
22:22 · Чемпионат Европы 2024
Венгры вышли на Евро в третий раз подряд – до этого команда не попадала на него 44 года
Все новости