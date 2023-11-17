Генич: «Италии нужно не расстрелять всю обойму и оставить патроны на Украину»

В рамках отборочного цикла Евро-2024 состоится поединок между сборными Италии и Северной Македонии. Своим мнением по этому матчу поделился известный комментатор Константин Генич.

«Италия выиграет у Северной Македонии. Главное - итальянцам не расстрелять всю обойму и не пустить все патроны именно на этот матч. Нужно оставить что-то на Украину», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч Италия – Северная Македония состоится на «Стадио Олимпико» сегодня, 17 ноября, начало запланировано в 22:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.