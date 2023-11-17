Титов сделал прогноз на матч Италия - Северная Македония

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мыслями о предстоящем поединке между сборными Италии и Северной Македонии в квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Не верю в сенсацию. Италия обязана побеждать, чтобы потом побиться с украинцами за место на Евро. Ставлю на Италию с форой (-1,5). Минимум 2:0 будет», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч сборных Италии и Северной Македонии состоится на «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.