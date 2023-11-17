Роналду стал лидером бомбардирской гонки квалификации Евро-2024

В рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии на выезде противостояла национальной команде Лихтенштейна. Пиренейцы отпраздновали победу на классе со счетом 2:0.

В составе гостей один из голов забил 38-летний нападающий Криштиану Роналду. Стоит отметить, что это его десятый мяч в текущем квалификационном турнире.

Криштиану вышел в лидеры бомбардирской гонки, сравнявшись с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку. Далее в списке голеадоров располагаются сразу несколько игроков: Расмус Хёйлунн (Дания), Гарри Кейн (Англия) и Скотт Матоминай (Шотландия). Все трое забили по семь голов.