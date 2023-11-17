Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Холанн получил травму в матче сборной Норвегии

17 Ноября 2023 • 09:19 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил повреждение в контрольном поединке за сборную Норвегии против Фарерских островов (2:0). Об этом поведал врач национальной команды Ола Санд.

«Эрлинг подвернул лодыжку. Сначала он испытывал боль, но спустя некоторое время она прошла. Завтра мы посмотрим на его состояние», - передает слова врача VG.

В нынешнем сезоне Холанн принял участие в 18 поединках за «Манчестер Сити», в которых отметился 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Напомним, что в недавнем голосовании за «Золотой мяч» норвежский бомбардир занял второе место, уступив лишь аргентинцу Лионелю Месси.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Норвегии Эрлинг Холанн ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.11.23 в 18:00
Казахстан Казахстан
Сан-Марино Сан-Марино
1.06 12.50 80.00
Видео
17.11.23 в 20:00
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.85 3.50 4.50
Видео
17.11.23 в 20:00
Молдова Молдова
Албания Албания
4.20 3.35 1.95
Видео
17.11.23 в 22:45
Англия Англия
Мальта Мальта
1.01 20.00 101.00
Видео
17.11.23 в 22:45
Дания Дания
Словения Словения
1.45 4.30 7.60
Видео
17.11.23 в 22:45
Италия Италия
Северная Македония Северная Македония
1.14 8.00 22.00
Видео
17.11.23 в 22:45
Польша Польша
Чехия Чехия
2.10 3.40 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
10:03 · Чемпионат Европы 2024
Роналду стал лидером бомбардирской гонки квалификации Евро-2024
09:19 · Чемпионат Европы 2024
Холанн получил травму в матче сборной Норвегии
09:05 · Чемпионат Европы 2024
Моуринью восхитился игрой 38-летнего Роналду
08:08 · Чемпионат Европы 2024
«Ему точно 38 лет?» - пользователи соцсетей об игре Роналду за сборную
01:35 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти: «Думаю, Жоржиньо возьмётся исполнить пенальти в матче за сборную Италии»
00:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Люксембурга обыграла боснийцев, но потеряла надежды на Евро
00:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии переиграла соперников из Лихтенштейна, победив в 9-й раз подряд
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Черногории обыграла литовцев и осталась в борьбе за выход из группы
16 Ноября
23:01 · Чемпионат Европы 2024
​Армения – Уэльс: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 18 ноября 2023
22:34 · Чемпионат Европы 2024
Киммих будет играть в сборной Германии в центре поля
22:22 · Чемпионат Европы 2024
Венгры вышли на Евро в третий раз подряд – до этого команда не попадала на него 44 года
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Лихтенштейн - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Венгрии стала десятым участником Евро-2024
22:07 · Испания. Ла Лига
У Оярсабаля – пять голов в пяти последних матчах
22:03 · Чемпионат Европы 2024
​В Болгарии протестуют фанаты – полиция применила водомёты
Все новости