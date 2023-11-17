Холанн получил травму в матче сборной Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил повреждение в контрольном поединке за сборную Норвегии против Фарерских островов (2:0). Об этом поведал врач национальной команды Ола Санд.

«Эрлинг подвернул лодыжку. Сначала он испытывал боль, но спустя некоторое время она прошла. Завтра мы посмотрим на его состояние», - передает слова врача VG.

В нынешнем сезоне Холанн принял участие в 18 поединках за «Манчестер Сити», в которых отметился 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Напомним, что в недавнем голосовании за «Золотой мяч» норвежский бомбардир занял второе место, уступив лишь аргентинцу Лионелю Месси.