Моуринью восхитился игрой 38-летнего Роналду

Звездный футбольный специалист Жозе Моуринью в социальных сетях прокомментировал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в поединке отборочного цикла чемпионата Европы -2024 против Лихтенштейна. В прошедшей встрече 38-летний центрфорвард отметился голом.

«Подарите ему мир», - оставил сообщение тренер в соцсетях.

Напомним, что во вчерашнем матче против Лихтенштейна Роналду отметился забитым мячом. Португалия отпраздновала гостевую победу со счетом 2:0. Пиренейская команда в следующем поединке квалификационного этапа встретится с Исландией.

Роналду вошёл в историю с уникальным достижением