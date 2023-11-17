Роналду вошёл в историю с уникальным достижением

В матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии отпраздновала победу над Лихтенштейном со счетом 2:0. Один из мячей в составе пиренейцев забил нападающий Криштиану Роналду.

Как сообщает Stats Foot, центрфорвард стал автором уникального достижения. Роналду является первым футболистом в истории, которому удалось забить десять мячей за сборную страны в возрасте 38 лет.

Португальцы досрочно обеспечили себе путевку на Евро-2024, который пройдет в Германии. Следующий поединок отборочного раунда пиренейцы сыграют против Исландии. Встреча пройдет 19 ноября в Лиссабоне.

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