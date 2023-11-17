«Ему точно 38 лет?» - пользователи соцсетей об игре Роналду за сборную

Криштиану Роналду помог сборной Португалии обыграть Лихтенштейн со счётом 2:0 в четверг, 16 ноября, пользователи Интернета отреагировали следующими комментариями:

- Браво! – написал болельщик;

- Криштиану Роналду за три месяца забил уже 16 мячей, а Месси всего 3… – подметил болельщик Роналду;

- Несмотря на то, что ему 38 лет, он по-прежнему является надёжной опорой для своих товарищей по команде. Поздравляем Роналду с тем, что он забил гол в ворота Лихтенштейна и помог Португалии победить со счетом 2:0, – написал любитель футбола;

- Ему точно 38 лет? – задаётся вопросом пользователь Интернета;

- Лучший игрок на планете, – добавил пользователь.

В матче Роналду появился в стартовом составе и в самом начале второго тайма открыл счёт в поединке. Прямая трансляция встречи проходила на нашем спортивном портале.