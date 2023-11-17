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Спаллетти: «Думаю, Жоржиньо возьмётся исполнить пенальти в матче за сборную Италии»

17 Ноября 2023 • 01:35 Комментировать
Италия
...
Северная Македония
1 1.14 X 8.50 2 24.00
Через 20 ч. 12 мин.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что верит в способность Жоржиньо реализовать важный одиннадцатиметровый.

Полузащитник «Арсенала», ранее выступавший за «Челси», не реализовал два пенальти в ворота сборной Швейцарии в отборочной кампании чемпионата мира – 2022, что стоило итальянцам прямой путёвки на катарский мундиаль. Позднее «скуадра адзурра» уступила в стыковом поединке соперникам из Северной Македонии.

«У нас есть три отличных пенальтиста. Учитывая то, насколько у Жоржиньо сильный характер, я ожидаю, что он возьмётся за это, если такая возможность возникнет в предстоящих матчах. Он специалист в этом деле», – цитирует Football Italia Спаллетти.

17 ноября сборная Италии сыграет против всё той же Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2024, а тремя днями позднее встретится со сборной Украины.

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ИТАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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