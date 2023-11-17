Сборная Люксембурга обыграла боснийцев, но потеряла надежды на Евро

Сборные Люксембурга и Боснии и Герцеговины провели в четверг отборочный матч чемпионата Европы. Гости уже ни на что не претендовали и вперед практически не шли, а вот соперник выжал максимум из небольшого количества своих моментов. Матиас Олесен открыл счет уже на шестой минуте. Жерсон Родригес реализовал пенальти, а счет стал разгромным в начале второго тайма после автогола - 3:0. На 90-й минуте команды обменялись результативными ударами - 4:1.
Люксембург финиширует на третьем месте в своей группе, противник идет пятым.
Протокол игры
|(1:0) Олесен Матиас 6'
|(2:0) Родригес Жерсон 30'
|(3:0) Муякич Нихад 55'
|90' Гойкович Ренато (3:1)
|(4:1) Родригес Жерсон 90'
Морис Антони • Мартинс Марвин • Махмутович Энес 61' 84' ( Тилль Оливье ( 84' ) • 88'Шано Максим 64' ( Герсон Ларс ( 64') • Карлсон Дирк • Олесен Матиас 75' ( Муратович Эдвин ( 75') • Мартинс Кристофер 24' 84' ( Корач Сеид ( 84') • Баррейро Леандро • Бонерт Флориан 75' ( Тилль Себастьян ( 75') • Синани Данел • Родригес Жерсон
Запасные: Курчи Алессио • Кардосо Тьяго Перейра • Жонатан Давид • Рупиль Тимоте • Щон Ральф • Алвес Родригес Джеймс
Василь Никола • Дедич Амар • 71'Гойкович Ренато • 45'Ковачевич Аднан • Муякич Нихад • Хаджиахметович Амир 26' 46' ( Хайрадинович Харис ( 46' ) • 69'Цимирот Гойко • 28'Стеванович Мирослав 46' ( Демирович Эрмедин ( 46') • Крунич Раде • Хамулич Саид 79' ( Газибегович Юсуф ( 79') • Табакович Харис 76' ( Превляк Смаил ( 76')
Запасные: Пирич Кенан • Рахманович Амар • Билбия Неманья • Ханкич Хидажет • Хаджикадунич Деннис • Тахирович Бенджамин • Золотич Нермин • Зилькич Алмедин
16 ноября. Стадион "Стад де Люксембург".
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