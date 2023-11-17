Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Люксембурга обыграла боснийцев, но потеряла надежды на Евро

17 Ноября 2023 • 00:45 Комментировать
Люксембург
4:1
Босния и Герцеговина

Сборные Люксембурга и Боснии и Герцеговины провели в четверг отборочный матч чемпионата Европы. Гости уже ни на что не претендовали и вперед практически не шли, а вот соперник выжал максимум из небольшого количества своих моментов. Матиас Олесен открыл счет уже на шестой минуте. Жерсон Родригес реализовал пенальти, а счет стал разгромным в начале второго тайма после автогола - 3:0. На 90-й минуте команды обменялись результативными ударами - 4:1.

Люксембург финиширует на третьем месте в своей группе, противник идет пятым.

Протокол игры 
Люксембург4:1Босния и Герцеговина
(1:0) Олесен Матиас 6'  
(2:0) Родригес Жерсон 30'  
(3:0) Муякич Нихад 55'  
  90' Гойкович Ренато (3:1)
(4:1) Родригес Жерсон 90'  
Морис Антони  Мартинс Марвин  Махмутович Энес   61'   84' (Тилль Оливье (   84'   88' Шано Максим   64' (Герсон Ларс (   64' Карлсон Дирк  Олесен Матиас   75' (Муратович Эдвин (   75' Мартинс Кристофер   24'   84' (Корач Сеид (   84' Баррейро Леандро  Бонерт Флориан   75' (Тилль Себастьян (   75' Синани Данел  Родригес Жерсон
Запасные: Курчи Алессио  Кардосо Тьяго Перейра  Жонатан Давид  Рупиль Тимоте  Щон Ральф  Алвес Родригес Джеймс
Василь Никола  Дедич Амар   71'  Гойкович Ренато   45'  Ковачевич Аднан  Муякич Нихад  Хаджиахметович Амир   26'   46' (Хайрадинович Харис (   46'   69' Цимирот Гойко   28'  Стеванович Мирослав   46' (Демирович Эрмедин (   46' Крунич Раде  Хамулич Саид   79' (Газибегович Юсуф (   79' Табакович Харис   76' (Превляк Смаил (   76')
Запасные: Пирич Кенан  Рахманович Амар  Билбия Неманья  Ханкич Хидажет  Хаджикадунич Деннис  Тахирович Бенджамин  Золотич Нермин  Зилькич Алмедин
 16 ноября. Стадион "Стад де Люксембург".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Боснии И Герцеговины Сборная Люксембурга

Новости по матчу

16 Ноября
02:40
Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию 1
15 Ноября
16:53
Люксембург — Босния и Герцеговина: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 16 ноября 2023
00:38
​Люксембург – Босния и Герцеговина: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 16 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Азербайджан Азербайджан
Швеция Швеция
3
0
1.45 4.90 6.30
Видео
Окончен
Эстония Эстония
Австрия Австрия
0
2
90.00 12.00 1.05
Видео
Окончен
Кипр Кипр
Испания Испания
1
3
100.00 22.00 1.02
Видео
Окончен
Грузия Грузия
Шотландия Шотландия
2
2
1.92 3.35 4.90
Видео
Окончен
Болгария Болгария
Венгрия Венгрия
2
2
6.50 2.95 1.78
Видео
Окончен
Люксембург Люксембург
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
4
1
1.08 11.00 29.00
Видео
Окончен
Черногория Черногория
Литва Литва
2
0
1.02 21.00 100.00
Видео
Окончен
Лихтенштейн Лихтенштейн
Португалия Португалия
0
2
35.00 11.50 1.07
Видео
Окончен
Словакия Словакия
Исландия Исландия
4
2
1.02 20.00 100.00
Видео
17.11.23 в 18:00
Казахстан Казахстан
Сан-Марино Сан-Марино
1.06 12.50 80.00
Видео
17.11.23 в 20:00
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.85 3.50 4.50
Видео
17.11.23 в 20:00
Молдова Молдова
Албания Албания
4.20 3.35 1.95
Видео
17.11.23 в 22:45
Италия Италия
Северная Македония Северная Македония
1.14 8.00 22.00
Видео
17.11.23 в 22:45
Англия Англия
Мальта Мальта
1.01 20.00 101.00
Видео
17.11.23 в 22:45
Польша Польша
Чехия Чехия
2.10 3.40 3.55
Видео
17.11.23 в 22:45
Дания Дания
Словения Словения
1.45 4.30 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
01:35 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти: «Думаю, Жоржиньо возьмётся исполнить пенальти в матче за сборную Италии»
00:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Люксембурга обыграла боснийцев, но потеряла надежды на Евро
00:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии переиграла соперников из Лихтенштейна, победив в 9-й раз подряд
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Черногории обыграла литовцев и осталась в борьбе за выход из группы
16 Ноября
23:01 · Чемпионат Европы 2024
​Армения – Уэльс: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 18 ноября 2023
22:34 · Чемпионат Европы 2024
Киммих будет играть в сборной Германии в центре поля
22:22 · Чемпионат Европы 2024
Венгры вышли на Евро в третий раз подряд – до этого команда не попадала на него 44 года
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Лихтенштейн - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Венгрии стала десятым участником Евро-2024
22:07 · Испания. Ла Лига
У Оярсабаля – пять голов в пяти последних матчах
22:03 · Чемпионат Европы 2024
​В Болгарии протестуют фанаты – полиция применила водомёты
22:01 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Грузии едва не обыграла Шотландию благодаря дублю Кварацхелии
21:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Австрии возглавила группу, одолев эстонцев
21:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Азербайджана разгромила деморализованных шведов 3
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Кипра уступила и в восьмом матче отбора, Испания фактически выиграла группу
Все новости