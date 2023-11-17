Сборная Люксембурга обыграла боснийцев, но потеряла надежды на Евро

Сборные Люксембурга и Боснии и Герцеговины провели в четверг отборочный матч чемпионата Европы. Гости уже ни на что не претендовали и вперед практически не шли, а вот соперник выжал максимум из небольшого количества своих моментов. Матиас Олесен открыл счет уже на шестой минуте. Жерсон Родригес реализовал пенальти, а счет стал разгромным в начале второго тайма после автогола - 3:0. На 90-й минуте команды обменялись результативными ударами - 4:1.

Люксембург финиширует на третьем месте в своей группе, противник идет пятым.