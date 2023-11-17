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Сборная Португалии переиграла соперников из Лихтенштейна, победив в 9-й раз подряд

17 Ноября 2023 • 00:44 Комментировать
Лихтенштейн
0:2
Португалия

Квалификационный матч чемпионата Европы Лихтенштейн - Португалия не имел абсолютно никакого турнирного значения. Хозяева поля после восьми поражений подряд в любом случае финишируют последними, а их соперник, наоборот, выиграл всё, что можно. Криштиану Роналду мог открывать счет, пробивая по пустым воротам после ошибки голкипера, - попадание в защитника. Гонсалу Рамуш без помех бил с линии вратарской - промах. На 45-й минуте Роналду нанес сразу три удара. Через себя получилось неточно, а дальше спасал голкипер.

После перерыва Криштиану от линии вратарской зарядил в каркас. В следующей атаке он ворвался в штрафную и результативно стрельнул под перекладину. Роналду снова на острие, обыграл голкипера, но защитник выбил мяч. Жоау Канселу легко обвел выскочившего наперерез вратаря и удвоил счет. Голкипер гостей Жозе Са справился с выходом один на один на его ворота. Ближе к концу Рамуш головой отправил мяч в цель после подачи со штрафного с левого фланга, но ВАР помог определить вне игры.

2:0 в итоге, девятая подряд победа Португалии.

Протокол игры  
Лихтенштейн0:2Португалия
  47'Роналду Криштиану (0:1)
  57'Канселу Жоау (0:2)
Бюхель БенджаминМалин АндреасВизер СандроТрабер ЛарсБек Никлас 63' (Оспельт Филипп ( 63') Люхингер Зимон  24' 46' (Майер Ливио ( 46') Бюхель МарсельЗеле Арон 77' (Хофер Йенс ( 77') Гёппель МаксимилианСаланович Деннис 90' (Марксер Мартин ( 90') Хаслер Жюльен 63' (Кранц Лиам ( 63')
Запасные: Киндл КенниВольфингер СандроШлегель СеверинКолльман НиколаЛо Руссо ЛоренцоФосер ГабриэльНетцер Андрин
Са ЖозеСилва АнтониуНевеш РубенГомеш ТотиКанселу Жоау 87' (Мариу Жоау III ( 87') Жота Диогу  90'Силва Бернарду 61' (Орта Рикарду ( 61') Фернандеш Бруну 67' (Брума Арминду ( 67') Роналду Криштиану 67' (Витинья II ( 67') Фелиш Жоау 87' (Невеш Жоау ( 87') Рамуш Гонсалу
Запасные: Патрисиу РуйДиаш РубенПальинья ЖоауГеррейру РафаэлИнасиу ГонсалуКошта ДиогуОтавио Эдмилсон
16 ноября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Лихтенштейна

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