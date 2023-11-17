Сборная Португалии переиграла соперников из Лихтенштейна, победив в 9-й раз подряд

Квалификационный матч чемпионата Европы Лихтенштейн - Португалия не имел абсолютно никакого турнирного значения. Хозяева поля после восьми поражений подряд в любом случае финишируют последними, а их соперник, наоборот, выиграл всё, что можно. Криштиану Роналду мог открывать счет, пробивая по пустым воротам после ошибки голкипера, - попадание в защитника. Гонсалу Рамуш без помех бил с линии вратарской - промах. На 45-й минуте Роналду нанес сразу три удара. Через себя получилось неточно, а дальше спасал голкипер.

После перерыва Криштиану от линии вратарской зарядил в каркас. В следующей атаке он ворвался в штрафную и результативно стрельнул под перекладину. Роналду снова на острие, обыграл голкипера, но защитник выбил мяч. Жоау Канселу легко обвел выскочившего наперерез вратаря и удвоил счет. Голкипер гостей Жозе Са справился с выходом один на один на его ворота. Ближе к концу Рамуш головой отправил мяч в цель после подачи со штрафного с левого фланга, но ВАР помог определить вне игры.

2:0 в итоге, девятая подряд победа Португалии.