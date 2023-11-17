Сборная Словакии вышла на чемпионат Европы, забив 4 мяча команде Исландии

Сборная Словакии находилась в шаге от выхода из отборочной группы чемпионата Европы. Для этого нужно было дома одолеть соперников из Исландии, которые давно потеряли все шансы на итоговый успех.

На 17-й минуте удар Орри Оскарссона шокировал словаков, но еще до перерыва они исправились и повели усилиями Юрая Куцки с игры и Ондрея Дуды с пенальти, а во втором тайме Лукаш Гараслин быстро оформил дубль - 4:1. Напоследок гости отыграли один мяч - Андри Гудьонсен послал мяч в сетку, только-только выйдя на поле, но этого было мало.

Словаки победили и со второго места вышли на чемпионат Европы, став 11-м участником турнира. Противник идет четвертым.