Сборная Словакии вышла на чемпионат Европы, забив 4 мяча команде Исландии

Сборная Словакии находилась в шаге от выхода из отборочной группы чемпионата Европы. Для этого нужно было дома одолеть соперников из Исландии, которые давно потеряли все шансы на итоговый успех.
На 17-й минуте удар Орри Оскарссона шокировал словаков, но еще до перерыва они исправились и повели усилиями Юрая Куцки с игры и Ондрея Дуды с пенальти, а во втором тайме Лукаш Гараслин быстро оформил дубль - 4:1. Напоследок гости отыграли один мяч - Андри Гудьонсен послал мяч в сетку, только-только выйдя на поле, но этого было мало.
Словаки победили и со второго места вышли на чемпионат Европы, став 11-м участником турнира. Противник идет четвертым.
Протокол игры
|17'Оскарссон Орри (0:1)
|(1:1) Куцка Юрай30'
|(2:1) Дуда Ондрей36'
|(3:1) Гараслин Лукаш47'
|(4:1) Гараслин Лукаш55'
|74'Гудьонсен Андри (4:2)
Дубравка Мартин• 88'Дьомбер Норберт•Вавро Денис•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид•Куцка Юрай•Лоботка Станислав•Дуда Ондрей79' (Дурис Давид (79') •Шранц Иван79' (Бенеш Ласло (79') •Боженик Роберт89' (Полиевка Роберт (89') •Гараслин Лукаш65' (Суслов Томаш (65')
Олафссон Элиас-Рафн•Сампстед Альфонс•Ингасон Сверрир•Палссон Виктор•Финнссон Кольбейн•Виллюмссон Виллюм73' (Финнбогасон Альфред (73') •Траустасон Арнор25' (Тордарсон Стефан-Тейтюр (25') •Хлинссон Кристиан46' (Йоханнессон Исак-Бергманн (46') •Сигурдссон Арнор61' (Гуннарссон Арон (61') •Оскарссон Орри73' (Гудьонсен Андри (73') •Гудмундссон Йоханн
16 ноября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".
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