Сборная Черногории обыграла литовцев и осталась в борьбе за выход из группы

В девятом туре квалификации Евро-2024 сборная Черногории играла против литовцев и добилась успеха, что позволяет оставаться в борьбе за выход из группы. Балканская команда доминировала и поразила ворота противника на третьей минуте каждого тайма после ударов Эдвина Куца и Стевана Йоветича.

Черногорцы идут на третьем месте, проигрывая сербам два очка. Литва - четвертая.