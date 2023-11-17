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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Черногории обыграла литовцев и осталась в борьбе за выход из группы

17 Ноября 2023 • 00:39 Комментировать
Черногория
2:0
Литва

В девятом туре квалификации Евро-2024 сборная Черногории играла против литовцев и добилась успеха, что позволяет оставаться в борьбе за выход из группы. Балканская команда доминировала и поразила ворота противника на третьей минуте каждого тайма после ударов Эдвина Куца и Стевана Йоветича.

Черногорцы идут на третьем месте, проигрывая сербам два очка. Литва - четвертая.

Протокол игры  
Черногория2:0Литва
(1:0) Куц Эдвин3'  
(2:0) Йоветич Стеван48'  
Миятович МиланВешович МаркоРубежич Слободан  32'Вуячич Игор  27'Радунович Ристо  34'Осмаич МилутинЯнкович МаркоКуц ЭдвинЦамай Дритон 74' (Джуканович Виктор ( 74') Крстович Никола 78' (Бакич Душан ( 78') Йоветич Стеван 69' (Вукчевич Марко ( 69')
Запасные: Милович МилосВукчевич АндрияЙовович ВладимирЛончар СтефанТуци МаркоИвезич НиколаБубанья ВладанДжукич ФилипРадулович Андрия
Гертмонас ЭдвинасЛасицкас Юстас  77'Гирдвайнис ЭдвинасЛекиатас РокасСирвис Пиюс 63' (Должников Артур ( 63') Уткус Эдгарас  57' 63' (Новиковас Арвидас ( 63') Воробьев Модест  40' 63' (Упстас Клаудиюс ( 63') Сливка ВыкинтасГинейтис ГвидасЧерных Фёдор 81' (Романовский Даниэль ( 81') Паулаускас Гитис
Запасные: Климавичюс ЛинасЧерняускас ВитаутасЗубас ЭмилиюсРемейкис МатиюсБенета МаркасВербицкас ОвидиусКазуколовас КипрасСтепонавичус Фаустас
16 ноября. Стадион "Под Горицом".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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