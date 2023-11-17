Сборная Черногории обыграла литовцев и осталась в борьбе за выход из группы

В девятом туре квалификации Евро-2024 сборная Черногории играла против литовцев и добилась успеха, что позволяет оставаться в борьбе за выход из группы. Балканская команда доминировала и поразила ворота противника на третьей минуте каждого тайма после ударов Эдвина Куца и Стевана Йоветича.
Черногорцы идут на третьем месте, проигрывая сербам два очка. Литва - четвертая.
Протокол игры
|(1:0) Куц Эдвин3'
|(2:0) Йоветич Стеван48'
Миятович Милан•Вешович Марко•Рубежич Слободан• 32'Вуячич Игор• 27'Радунович Ристо• 34'Осмаич Милутин•Янкович Марко•Куц Эдвин•Цамай Дритон74' (Джуканович Виктор (74') •Крстович Никола78' (Бакич Душан (78') •Йоветич Стеван69' (Вукчевич Марко (69')
Гертмонас Эдвинас•Ласицкас Юстас• 77'Гирдвайнис Эдвинас•Лекиатас Рокас•Сирвис Пиюс63' (Должников Артур (63') •Уткус Эдгарас 57'63' (Новиковас Арвидас (63') •Воробьев Модест 40'63' (Упстас Клаудиюс (63') •Сливка Выкинтас•Гинейтис Гвидас•Черных Фёдор81' (Романовский Даниэль (81') •Паулаускас Гитис
16 ноября. Стадион "Под Горицом".
Бан пользователя