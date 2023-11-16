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Киммих будет играть в сборной Германии в центре поля

16 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Юлианом Нагельсманном принял решение о позиции Йозуа Киммиха в составе «бундесманншафт».

По информации Bild, специалист видит вице-капитана хозяев предстоящего чемпионата Европы в роли полузащитника. Отметим, что предшественник Нагельсманна Ханс-Диттер Флик ставил игрока «Баварии» и на позицию правого защитника. Такую опцию нынешний тренер, ранее руководивший «рекордмайстером», для Киммиха не рассматривает.

Напомним, что с 2016 года Йозуа Киммих провёл 80 матчей в футболке немецкой сборной, забив шесть голов и выиграв «золото» Кубка Конфедераций - 2017.

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Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Йозуа Киммих ещё теги
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