​В Болгарии протестуют фанаты – полиция применила водомёты

В Софии футбольные болельщики протестуют против руководителей Болгарского футбольного союза. Как сообщает ТАСС, полицейские применили против протестующих водомёты и другие специальные средства.

Отмечается, что болельщики бросают в полицейских камни, разбивают витрины и даже поджигают автомобили. Есть пострадавшие. В центре Софии движение заблокировано.

Сборная Болгарии в четверг проводила домашний матч против Венгрии при пустых трибунах. Болгарской национальной команде удалось добиться ничьей со счётом 2:2. «Львы» быстро пропустили, затем вели, но упустили победу в добавленное ко второму тайму время.