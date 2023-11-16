Сборная Грузии едва не обыграла Шотландию благодаря дублю Кварацхелии

Сборные Грузии и Шотландии, не решающие серьезных турнирных задач, играли в четверг. Уже в дебюте после прострела с правого фланга здорово сыграл в завершении Хвича Кварацхелия, удар в падении стал голевым. Сразу после перерыва Скотт Мактоминай из пределов штрафной зарядил в сетку - 1:1. Вскоре Кварацхелия ворвался в штрафную и запустил мяч в дальнюю часть ворот. Лишь перед финальным свистком британцы спаслись - Лоуренс Шенклэнд здорово пробил головой - 2:2.

Шотландцы наверняка финишируют вторыми, сейчас они уступают два очка Испании, грузины в двух баллах от Норвегии, которая занимает третье место.