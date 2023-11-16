Сборная Грузии едва не обыграла Шотландию благодаря дублю Кварацхелии

Сборные Грузии и Шотландии, не решающие серьезных турнирных задач, играли в четверг. Уже в дебюте после прострела с правого фланга здорово сыграл в завершении Хвича Кварацхелия, удар в падении стал голевым. Сразу после перерыва Скотт Мактоминай из пределов штрафной зарядил в сетку - 1:1. Вскоре Кварацхелия ворвался в штрафную и запустил мяч в дальнюю часть ворот. Лишь перед финальным свистком британцы спаслись - Лоуренс Шенклэнд здорово пробил головой - 2:2.
Шотландцы наверняка финишируют вторыми, сейчас они уступают два очка Испании, грузины в двух баллах от Норвегии, которая занимает третье место.
Протокол игры
|(1:0) Кварацхелия Хвича15'
|49'Мактоминай Скотт (1:1)
|(2:1) Кварацхелия Хвича57'
|90'Шенклэнд Лоуренс (2:2)
Мамардашвили Георгий•Кверквелия Соломон• 59'Кашия Гурам•Лочошвили Лука78' (Каландадзе Александре (78') •Какабадзе Отар•Шенгелия Леван72' (Азаров Ираклий (72') •Чакветадзе Георгий78' (Давиташвили Зурико (78') •Квеквескири Ника69' (Зивзивадзе Буду (69') •Кочорашвили Георгий• 82'Кварацхелия Хвича• 90'Микаутадзе Жорж69' (Меквабишвили Анзор (69')
Кларк Зандер•Паттерсон Нэйтан 8'79' (Армстронг Стюарт (79') • 90'Портеус Райан•Маккена Скотт•Тэйлор Грэг79' (Ралстон Энтони (79') •Гилмор Билли46' (Маклин Кенни (46') •Макгрегор Каллум•Мактоминай Скотт•Макгинн Джон•Дайкс Линдон86' (Шенклэнд Лоуренс (86') •Кристи Райан 37'46' (Фергюсон Льюис (46')
16 ноября. Стадион "Борис Пайчадзе".
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