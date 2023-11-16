Сборная Австрии возглавила группу, одолев эстонцев

Досрочно вышедшая в финальную часть Евро-2024 сборная Австрии завершала квалификацию поединком против эстонцев на выезде. Аутсайдеры ничего не смогли поделать и сегодня, пропустив два гола подряд. Голевые удары нанесли Конрад Лаймер и Филипп Линхарт.
Сборная Эстонии в любом случае будет последней. Австрия вышла на первое место, но может пропустить вперед Бельгию.
Протокол игры
|26'Лаймер Конрад (0:1)
|40'Линхарт Филипп (0:2)
Хейн Карл-Якоб•Паскочи Максим•Тамм Йоонас•Метс Кароль•Синявский Василий•Веткал Мартин•Поом Маркус83' (Пеэтсон Расмус (83') •Миллер Мартин71' (Зенёв Сергей (71') •Ващук Богдан71' (Пикк Артур (71') •Аниер Хенри60' (Oliver Jurgens (60') •Тунёв Георгий60' (Шейн Рокко Роберт (60')
Шлагер Александер•Зайвальд Николас•Линхарт Филипп•Вебер Максимилиан•Алаба Давид•Шлагер Ксавер76' (Зайдль Маттиас (76') •Пош Штефан•Баумгартнер Кристоф63' (Калайджич Саша (63') •Лаймер Конрад46' (Арнаутович Марко (46') •Грегорич Михаэль63' (Шмид Романо (63') •Забитцер Марсель89' (Кайнц Флориан (89')
16 ноября. Стадион "А. Ле Кок Арена".
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