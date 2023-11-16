Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Австрии возглавила группу, одолев эстонцев

16 Ноября 2023 • 21:58 Комментировать
Эстония
0:2
Австрия
окончен

Досрочно вышедшая в финальную часть Евро-2024 сборная Австрии завершала квалификацию поединком против эстонцев на выезде. Аутсайдеры ничего не смогли поделать и сегодня, пропустив два гола подряд. Голевые удары нанесли Конрад Лаймер и Филипп Линхарт.

Сборная Эстонии в любом случае будет последней. Австрия вышла на первое место, но может пропустить вперед Бельгию.

Протокол игры  
Эстония0:2Австрия
  26'Лаймер Конрад (0:1)
  40'Линхарт Филипп (0:2)
Хейн Карл-ЯкобПаскочи МаксимТамм ЙоонасМетс КарольСинявский ВасилийВеткал МартинПоом Маркус 83' (Пеэтсон Расмус ( 83') Миллер Мартин 71' (Зенёв Сергей ( 71') Ващук Богдан 71' (Пикк Артур ( 71') Аниер Хенри 60' (Oliver Jurgens ( 60') Тунёв Георгий 60' (Шейн Рокко Роберт ( 60')
Запасные: Кууск МяртенЛиландер МихаэлИгонен МатвейТамм АлексВаллнер Карл-АндреТур Эдгар
Шлагер АлександерЗайвальд НиколасЛинхарт ФилиппВебер МаксимилианАлаба ДавидШлагер Ксавер 76' (Зайдль Маттиас ( 76') Пош ШтефанБаумгартнер Кристоф 63' (Калайджич Саша ( 63') Лаймер Конрад 46' (Арнаутович Марко ( 46') Грегорич Михаэль 63' (Шмид Романо ( 63') Забитцер Марсель 89' (Кайнц Флориан ( 89')
Запасные: Гриллич ФлорианПенц ПатрикСаркария МанпритЭнтруп МаксимилианМвене ФиллиппДансо КевинЛаваль Тобиас
16 ноября. Стадион "А. Ле Кок Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Сборная Эстонии

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
02:40
Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию 1
15 Ноября
15:51
Эстония — Австрия: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 16 ноября 2023
14 Ноября
22:46
​Эстония – Австрия: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 16 ноября 2023
12 Ноября
18:45
Эстония – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эстония Эстония
Австрия Австрия
0
2
9.40 5.20 1.34
Видео
Окончен
Кипр Кипр
Испания Испания
1
3
30.00 12.00 1.07
Видео
Окончен
Болгария Болгария
Венгрия Венгрия
2
2
4.10 3.60 1.89
Видео
Окончен
Грузия Грузия
Шотландия Шотландия
2
2
3.35 3.40 2.18
Видео
Окончен
Азербайджан Азербайджан
Швеция Швеция
3
0
7.00 4.10 1.51
Видео
16.11.23 в 22:45
Черногория Черногория
Литва Литва
1.38 4.70 8.80
Видео
16.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Португалия Португалия
90.00 21.00 1.01
Видео
16.11.23 в 22:45
Словакия Словакия
Исландия Исландия
1.71 3.90 4.80
Видео
16.11.23 в 22:45
Люксембург Люксембург
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
2.75 3.35 2.55
Видео
17.11.23 в 18:00
Казахстан Казахстан
Сан-Марино Сан-Марино
1.06 12.50 83.00
Видео
17.11.23 в 20:00
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.85 3.50 4.50
Видео
17.11.23 в 20:00
Молдова Молдова
Албания Албания
4.20 3.35 1.95
Видео
17.11.23 в 22:45
Англия Англия
Мальта Мальта
1.01 20.00 101.00
Видео
17.11.23 в 22:45
Польша Польша
Чехия Чехия
2.10 3.40 3.55
Видео
17.11.23 в 22:45
Дания Дания
Словения Словения
1.45 4.30 7.60
Видео
17.11.23 в 22:45
Италия Италия
Северная Македония Северная Македония
1.14 8.00 22.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
22:22 · Чемпионат Европы 2024
Венгры вышли на Евро в третий раз подряд – до этого команда не попадала на него 44 года
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Лихтенштейн - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Венгрии стала десятым участником Евро-2024
22:07 · Испания. Ла Лига
У Оярсабаля – пять голов в пяти последних матчах
22:03 · Чемпионат Европы 2024
​В Болгарии протестуют фанаты – полиция применила водомёты
22:01 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Грузии едва не обыграла Шотландию благодаря дублю Кварацхелии
21:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Австрии возглавила группу, одолев эстонцев
21:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Азербайджана разгромила деморализованных шведов 1
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Кипра уступила и в восьмом матче отбора, Испания фактически выиграла группу
21:46 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду – в основе сборной Португалии на игру с Лихтенштейном
21:36 · Чемпионат Европы 2024
​В матче Болгария – Венгрия арбитр уже трижды показал красную карточку, одну из них отменили
21:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Бобб с нами не просто так
20:55 · Испания. Ла Лига
Оярсабаль покинул поле в матче с Кипром из-за травмы
20:37 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия забил за сборную Грузии в третьем матче подряд
20:36 · Чемпионат Европы 2024
Тезе вызван в сборную Нидерландов на решающие матчи отбора Евро-2024
Все новости