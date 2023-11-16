Сборная Австрии возглавила группу, одолев эстонцев

Досрочно вышедшая в финальную часть Евро-2024 сборная Австрии завершала квалификацию поединком против эстонцев на выезде. Аутсайдеры ничего не смогли поделать и сегодня, пропустив два гола подряд. Голевые удары нанесли Конрад Лаймер и Филипп Линхарт.

Сборная Эстонии в любом случае будет последней. Австрия вышла на первое место, но может пропустить вперед Бельгию.