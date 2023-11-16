Сборная Азербайджана разгромила деморализованных шведов

Сборные Азербайджана и Швеции ведут борьбу за третье место в отборочной группе Евро-2024. Хозяева выдали ударный старт игры. Быстрый отбор мяча, передача на Эмина Махмудова, который с правого края штрафной открыл счет. На шестой минуте Алексей Исаев сыграл на угол вратарской на Рената Дадашова, а тот удвоил перевес.

На 59-й минуте вернулась интрига, Бахлул Мустафазаде сфолил на красную карточку у штрафной, а Эмиль Форсберг со стандарта едва не забил, но вратарь перевес мяч в перекладину. Махмудов в концовке оформил дубль и поставил точку шикарным ударом за шиворот голкиперу - 3:0.

Команды делят третье место, набрав по 7 очков.