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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Азербайджана разгромила деморализованных шведов

16 Ноября 2023 • 21:57 Комментировать (1)
Азербайджан
3:0
Швеция
окончен

Сборные Азербайджана и Швеции ведут борьбу за третье место в отборочной группе Евро-2024. Хозяева выдали ударный старт игры. Быстрый отбор мяча, передача на Эмина Махмудова, который  с правого края штрафной открыл счет. На шестой минуте Алексей Исаев сыграл на угол вратарской на Рената Дадашова, а тот удвоил перевес.

На 59-й минуте вернулась интрига, Бахлул Мустафазаде сфолил на красную карточку у штрафной, а Эмиль Форсберг со стандарта едва не забил, но вратарь перевес мяч в перекладину. Махмудов в концовке оформил дубль и поставил точку шикарным ударом за шиворот голкиперу - 3:0.

Команды делят третье место, набрав по 7 очков.

Протокол игры  
Азербайджан3:0Швеция
(1:0) Махмудов Эмин3'  
(2:0) Дадашов Ренат6'  
(3:0) Махмудов Эмин89'  
Магомедалиев Шахрудин  72'Мамедов РахильМустафазаде Бахлул  57'Кривоцюк Антон  90'Джафаргулиев ЭлвинБайрамов Турал 81' (Эмрели Махир ( 81') Исаев Алексей 75' (Паскуаль Эдди ( 75') Диниев Джошгун 81' (Джамалов Элвин ( 81') Шейдаев Рамиль  29' 75' (Алиев Гисмат ( 75') Махмудов ЭминДадашов Ренат 65' (Хагверди Ходжатолла ( 65')
Запасные: Иманов ЮсифКоку ОзанАхундзаде НариманАзизов РашадСейдиев АминМанафов ТуранГурбанлы Муса
Ольсен РобинВальквист Линус 60' (Классон Виктор ( 60') Линделоф ВикторХеландер ФилипСема КенСванберг МаттиасКаюсте Йенс  52' 75' (Кайсон Робин ( 75') Густафссон Самуэль 60' (Крафт Эмиль ( 60') Форсберг ЭмильДьёкереш ВикторКулушевски Деян  47'
Запасные: Ларссон ХугоРоден МаркусХиен ИсакЙоханссон ВикторОлссон КристофферЭкдаль АльбинХульт НикласНордфельдт КристофферСтарфельт Карл
16 ноября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швеции Сборные Азербайджана

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
16 Ноября 2023 в 22:13
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