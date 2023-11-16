Сборная Азербайджана разгромила деморализованных шведов

Сборные Азербайджана и Швеции ведут борьбу за третье место в отборочной группе Евро-2024. Хозяева выдали ударный старт игры. Быстрый отбор мяча, передача на Эмина Махмудова, который с правого края штрафной открыл счет. На шестой минуте Алексей Исаев сыграл на угол вратарской на Рената Дадашова, а тот удвоил перевес.
На 59-й минуте вернулась интрига, Бахлул Мустафазаде сфолил на красную карточку у штрафной, а Эмиль Форсберг со стандарта едва не забил, но вратарь перевес мяч в перекладину. Махмудов в концовке оформил дубль и поставил точку шикарным ударом за шиворот голкиперу - 3:0.
Команды делят третье место, набрав по 7 очков.
Протокол игры
|(1:0) Махмудов Эмин3'
|(2:0) Дадашов Ренат6'
|(3:0) Махмудов Эмин89'
Магомедалиев Шахрудин• 72'Мамедов Рахиль•Мустафазаде Бахлул• 57'Кривоцюк Антон• 90'Джафаргулиев Элвин•Байрамов Турал81' (Эмрели Махир (81') •Исаев Алексей75' (Паскуаль Эдди (75') •Диниев Джошгун81' (Джамалов Элвин (81') •Шейдаев Рамиль 29'75' (Алиев Гисмат (75') •Махмудов Эмин•Дадашов Ренат65' (Хагверди Ходжатолла (65')
Ольсен Робин•Вальквист Линус60' (Классон Виктор (60') •Линделоф Виктор•Хеландер Филип•Сема Кен•Сванберг Маттиас•Каюсте Йенс 52'75' (Кайсон Робин (75') •Густафссон Самуэль60' (Крафт Эмиль (60') •Форсберг Эмиль•Дьёкереш Виктор•Кулушевски Деян 47'
16 ноября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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