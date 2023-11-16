Сборная Кипра уступила и в восьмом матче отбора, Испания фактически выиграла группу

Сборная Кипра первой завершила квалификацию Евро-2024. Матч против национальной команды Испании стал восьмым провалом в восьми встречах отбора. Уже на первых минутах Хоселу убежал один на один с голкипером, получилось неважно, но Ламин Ямаль все же отправил мяч в сетку. Микель Оярсабаль получил мяч на грани офсайда и пробил под вратарем - 0:2. Еще одна атака испанцев до верного, и Мартин Субименди проверил на прочность штангу. К исходу первой трети поединка гости вели в три мяча, после подачи с углового на дальнюю штангу без помех результативно пробил Хоселу. Он же вскоре отобрал мяч и сыграл на Оярсабаля, который бил в падении, голкипер на месте. Во втором тайме фавориты расслабились и получили в свои ворота мяч престижа после того, как Костас Пилеас реализовал выход один на один с вратарем.

Испанцы наверняка останутся первыми по итогам квалификации, Кипр - последний.