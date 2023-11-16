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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Кипра уступила и в восьмом матче отбора, Испания фактически выиграла группу

16 Ноября 2023 • 21:54 Комментировать
Кипр
1:3
Испания
окончен

Сборная Кипра первой завершила квалификацию Евро-2024. Матч против национальной команды Испании стал восьмым провалом в восьми встречах отбора. Уже на первых минутах Хоселу убежал один на один с голкипером, получилось неважно, но Ламин Ямаль все же отправил мяч в сетку. Микель Оярсабаль получил мяч на грани офсайда и пробил под вратарем - 0:2. Еще одна атака испанцев до верного, и Мартин Субименди проверил на прочность штангу. К исходу первой трети поединка гости вели в три мяча, после подачи с углового на дальнюю штангу без помех результативно пробил Хоселу. Он же вскоре отобрал мяч и сыграл на Оярсабаля, который бил в падении, голкипер на месте. Во втором тайме фавориты расслабились и получили в свои ворота мяч престижа после того, как Костас Пилеас реализовал выход один на один с вратарем.

Испанцы наверняка останутся первыми по итогам квалификации, Кипр - последний.

Протокол игры  
Кипр1:3Испания
  5'Ямаль Ламин (0:1)
  22'Оярсабаль Микель (0:2)
  28'Хоселу Санмартин (0:3)
(1:3) Пилеас Костас75'  
Малл ДжоэлКаро Андреас  59' 66' (Кусулос Янис ( 66'  77') Гогич АлександросЛайфис КонстантиносАндреу СтелиосИоанну НиколасКириаку Хараламбос 46' (Шполярич Данило ( 46'  87') Киприану Гектор 46' (Харалампус Харалампос ( 46') Кастанос ГригорисКоррейя Андерсон  17' 46' (Пилеас Костас ( 46') Питтас Яннис 60' (Какулис Андроникос ( 60')
Запасные: Панайоту НиколасЛойзу ЛойзосПанайоту АнтреасДеметриу ДеметрисЭлиа МариосПанайи КостасГавриэл Ставрос
Райя ДавидНавас Хесус 66' (Карвахаль Даниэль ( 66') Ле Норман Робен 46' (Гарсия Алеш ( 46') Торрес Пау IIГримальдо АлехандроГавиСубименди МартинМерино Микель 46' (Гарсия Давид III ( 46') Ямаль Ламин 73' (Торрес Ферран ( 73') Хоселу СанмартинОярсабаль Микель 40' (Рикельме Родриго ( 40'  82')
Запасные: Сансет ОйянУильямс НикоИньиго МартинесМората АльвароУнай СимонФабиан РуисРемиро Алехандро
16 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Кипра

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