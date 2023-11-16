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​Роналду – в основе сборной Португалии на игру с Лихтенштейном

16 Ноября 2023 • 21:46 Комментировать
Лихтенштейн
...
Португалия
1 100.00 X 32.00 2 1.01
Через 0 ч. 16 мин.

В девятом туре отбора на чемпионат Европы сборная Португалии сыграет против Лихтенштейна. Рулевой португальской национальной команды Роберто Мартинес принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Са, Канселу, Антониу Силва, Гомеш, Бруну Фернандес, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Жота, Фелиш, Рамуш, Роналду.

Матч между сборными Лихтенштейна и Португалии стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная Португалии уже обеспечила себе место на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии

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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кипр Кипр
Испания Испания
1
3
30.00 12.00 1.07
Видео
Окончен
Грузия Грузия
Шотландия Шотландия
2
2
3.35 3.40 2.18
Видео
Окончен
Болгария Болгария
Венгрия Венгрия
2
2
4.10 3.60 1.89
Видео
Окончен
Азербайджан Азербайджан
Швеция Швеция
3
0
7.00 4.10 1.51
Видео
Окончен
Эстония Эстония
Австрия Австрия
0
2
9.40 5.20 1.34
Видео
16.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Португалия Португалия
90.00 21.00 1.01
Видео
16.11.23 в 22:45
Словакия Словакия
Исландия Исландия
1.71 3.90 4.80
Видео
16.11.23 в 22:45
Люксембург Люксембург
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
2.75 3.35 2.55
Видео
16.11.23 в 22:45
Черногория Черногория
Литва Литва
1.38 4.70 8.80
Видео
17.11.23 в 18:00
Казахстан Казахстан
Сан-Марино Сан-Марино
1.06 12.50 83.00
Видео
17.11.23 в 20:00
Молдова Молдова
Албания Албания
4.20 3.35 1.95
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17.11.23 в 20:00
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.85 3.50 4.50
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17.11.23 в 22:45
Англия Англия
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1.01 20.00 101.00
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Польша Польша
Чехия Чехия
2.10 3.40 3.55
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Дания Дания
Словения Словения
1.45 4.30 7.60
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17.11.23 в 22:45
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1.14 8.00 22.00
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