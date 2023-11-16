​Роналду – в основе сборной Португалии на игру с Лихтенштейном

В девятом туре отбора на чемпионат Европы сборная Португалии сыграет против Лихтенштейна. Рулевой португальской национальной команды Роберто Мартинес принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Са, Канселу, Антониу Силва, Гомеш, Бруну Фернандес, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Жота, Фелиш, Рамуш, Роналду.

Матч между сборными Лихтенштейна и Португалии стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная Португалии уже обеспечила себе место на Евро-2024.