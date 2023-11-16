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​В матче Болгария – Венгрия арбитр уже трижды показал красную карточку, одну из них отменили

16 Ноября 2023 • 21:36 Комментировать
Болгария
2:2
Венгрия
окончен

Матч отбора на чемпионат Европы между сборными Болгарии и Венгрии получается горячим. К исходу часа игрового времени рефери трижды доставал из кармана карточку красного цвета. На 36-й минуте в составе болгар удаление заработал Валентин Антов, а на 57-й минуте у венгров удалили Милоша Керкеза. В обоих случаях красная карточка показывалась после второй жёлтой.

Стоит сказать, что в концовке первого тайма была показана красная карточка болгарину Илии Груеву, но после вмешательства ВАР удаление отменили.

Следить за матчем между сборными Болгарии и Венгрии можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Болгарии Сборная Венгрии

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