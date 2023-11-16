Кварацхелия забил за сборную Грузии в третьем матче подряд

Нападающий итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отметился забитым мячом в матче с Шотландией.

Для 23-летнего футболиста этот гол стал уже 13 в составе национальной команды. Стоит сказать, что данный мяч позволил грузину продлить свою голевую серию в сборной до трех игр подряд. Ранее Кварацхелия забивал в матчах Кипром (4:0) и Таиландом (8:0).

В эти минуты продолжается встреча отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между Грузией и Шотландией.

Следить за ходом дальнейших событий матча можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.