Тезе вызван в сборную Нидерландов на решающие матчи отбора Евро-2024

Защитник ПСВ Джордан Тезе вызван в расположение сборной Нидерландов для участия в решающих матчах отбора Евро-2024.

По информации журналиста Рика Эльфника, футболист эйндховенского клуба уже сегодня, 16 ноября, прибудет в расположение для подготовки к матчам против сборных Ирландии и Гибралтара.

В текущем сезоне 24-летний защитник отдал три результативные передачи в десяти матчах Эредивизие, а также забил один гол в рамках Лиги чемпионов УЕФА. На счету воспитанника ПСВ три матча в составе основной команды «оранжевых», начиная с 2022 года.