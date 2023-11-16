Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Тезе вызван в сборную Нидерландов на решающие матчи отбора Евро-2024

16 Ноября 2023 • 20:36 Комментировать
Нидерланды
...
Ирландия
18.11 22:45

Защитник ПСВ Джордан Тезе вызван в расположение сборной Нидерландов для участия в решающих матчах отбора Евро-2024.

По информации журналиста Рика Эльфника, футболист эйндховенского клуба уже сегодня, 16 ноября, прибудет в расположение для подготовки к матчам против сборных Ирландии и Гибралтара.

В текущем сезоне 24-летний защитник отдал три результативные передачи в десяти матчах Эредивизие, а также забил один гол в рамках Лиги чемпионов УЕФА. На счету воспитанника ПСВ три матча в составе основной команды «оранжевых», начиная с 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
евро-2024 сборная Нидерландов Джордан Тезе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
02:40
Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию 1
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИДЕРЛАНДЫ ИРЛАНДИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кипр Кипр
Испания Испания
1
3
30.00 12.00 1.07
Видео
111 мин
Грузия Грузия
Шотландия Шотландия
2
2
3.35 3.40 2.18
Видео
111 мин
Болгария Болгария
Венгрия Венгрия
2
1
4.10 3.60 1.89
Видео
Окончен
Азербайджан Азербайджан
Швеция Швеция
3
0
7.00 4.10 1.51
Видео
Окончен
Эстония Эстония
Австрия Австрия
0
2
9.40 5.20 1.34
Видео
16.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Португалия Португалия
90.00 21.00 1.01
Видео
16.11.23 в 22:45
Словакия Словакия
Исландия Исландия
1.71 3.90 4.80
Видео
16.11.23 в 22:45
Люксембург Люксембург
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
2.75 3.35 2.55
Видео
16.11.23 в 22:45
Черногория Черногория
Литва Литва
1.38 4.70 8.80
Видео
17.11.23 в 18:00
Казахстан Казахстан
Сан-Марино Сан-Марино
1.06 12.50 83.00
Видео
17.11.23 в 20:00
Молдова Молдова
Албания Албания
4.20 3.35 1.95
Видео
17.11.23 в 20:00
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.85 3.50 4.50
Видео
17.11.23 в 22:45
Англия Англия
Мальта Мальта
1.01 20.00 101.00
Видео
17.11.23 в 22:45
Польша Польша
Чехия Чехия
2.10 3.40 3.55
Видео
17.11.23 в 22:45
Дания Дания
Словения Словения
1.45 4.30 7.60
Видео
17.11.23 в 22:45
Италия Италия
Северная Македония Северная Македония
1.14 8.00 22.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
22:03 · Чемпионат Европы 2024
​В Болгарии протестуют фанаты – полиция применила водомёты
22:01 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Грузии едва не обыграла Шотландию благодаря дублю Кварацхелии
21:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Австрии возглавила группу, одолев эстонцев
21:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Азербайджана разгромила деморализованных шведов
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Кипра уступила и в восьмом матче отбора, Испания фактически выиграла группу
21:46 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду – в основе сборной Португалии на игру с Лихтенштейном
21:36 · Чемпионат Европы 2024
​В матче Болгария – Венгрия арбитр уже трижды показал красную карточку, одну из них отменили
21:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Бобб с нами не просто так
20:55 · Испания. Ла Лига
Оярсабаль покинул поле в матче с Кипром из-за травмы
20:37 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия забил за сборную Грузии в третьем матче подряд
20:36 · Чемпионат Европы 2024
Тезе вызван в сборную Нидерландов на решающие матчи отбора Евро-2024
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Азербайджан - Швеция: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Кипр - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
19:23 · Чемпионат Европы 2024
В ближайшие часы список участников Евро-2024 может стать больше на две команды
19:13 · Германия. Бундеслига
Матч против Кипра станет для Гримальдо дебютным за сборную
Все новости