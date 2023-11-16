В ближайшие часы список участников Евро-2024 может стать больше на две команды

Сегодняшним вечером в списке команд-участниц финальной стадии Евро-2024 ожидается прибавление – к ним могут присоединиться сборные Венгрии и Словакии.

Напомним, что менее чем через час мадьяры гостят у аутсайдера группы G – команды Болгарии. И если они наберут хоть одно очко, то математически станут недосягаемы для сборной Черногории с третьего места и выйдут напрямую на Евро-2024. Сейчас у венгров первое место квинтета и 14 очков, 13 очков у команды Сербии со второго места, восемь очков – у сборной Черногории, которая за оставшиеся две игры точно не отыграет у венгров отставание, если те наберут хотя бы балл.

Текстовую трансляцию матча Болгария - Венгрия проведёт наш портал.

Словаки в 22:45 (мск) принимают команду Исландии и победа стопроцентно выведет восточноевропейскую сборную на Евро.

Ранее в Германию уже пробились хозяева турнира, команды Франции, Бельгии, Испании, Шотландии, Турции, Португалии, Австрии и Англии.