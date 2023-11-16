Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Хвича – в основе сборной Грузии на матч с Шотландией

16 Ноября 2023 • 19:05 Комментировать
Грузия
0:0
Шотландия
1 3.40 X 3.45 2 2.20
1-й тайм

В четверг вечером сборная Грузии будет принимать Шотландию в рамках отбора на Евро-2024. Стоит сказать, что известный атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия выйдет на футбольное поле с первых минут.

Полностью состав сборной Грузии выглядит так: Мамардашвили, Лочошвили, Кашия, Кверквелия, Шенгелия, Какабадзе, Кварацхелия, Кочорашвили, Квеквескири, Чакветадзе,  Микаутадзе.

Матч Грузия – Шотландия стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Стоит сказать, что в турнирном плане матч между сборными Грузии и Шотландии не имеет большой интриги: шотландцы уже вышли на Евро, а грузины потеряли шансы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Хвича Кварацхелия

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
02:40
Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию 1
15 Ноября
15:27
Грузия — Шотландия: прогноз и ставка на матч чемпионата квалификации чемпионата Европы 2024 года — 16 ноября 2023
14 Ноября
22:00
​Грузия – Шотландия: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 16 ноября 2023
12 Ноября
19:02
Грузия – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle
16 Октября
00:06
Семь сборных гарантировали себе участие на Евро-2024
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГРУЗИЯ ШОТЛАНДИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11 мин
Грузия Грузия
Шотландия Шотландия
0
0
3.35 3.40 2.18
Видео
11 мин
Азербайджан Азербайджан
Швеция Швеция
2
0
7.00 4.10 1.51
Видео
11 мин
Эстония Эстония
Австрия Австрия
0
0
9.40 5.20 1.34
Видео
11 мин
Кипр Кипр
Испания Испания
0
1
30.00 12.00 1.07
Видео
11 мин
Болгария Болгария
Венгрия Венгрия
0
0
4.10 3.60 1.89
Видео
16.11.23 в 22:45
Словакия Словакия
Исландия Исландия
1.71 3.90 4.80
Видео
16.11.23 в 22:45
Люксембург Люксембург
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
2.75 3.35 2.55
Видео
16.11.23 в 22:45
Черногория Черногория
Литва Литва
1.38 4.70 8.80
Видео
16.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Португалия Португалия
90.00 21.00 1.01
Видео
17.11.23 в 18:00
Казахстан Казахстан
Сан-Марино Сан-Марино
1.07 12.00 81.00
Видео
17.11.23 в 20:00
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.85 3.50 4.50
Видео
17.11.23 в 20:00
Молдова Молдова
Албания Албания
4.20 3.35 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Азербайджан - Швеция: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Кипр - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:23 · Чемпионат Европы 2024
В ближайшие часы список участников Евро-2024 может стать больше на две команды
19:13 · Германия. Бундеслига
Матч против Кипра станет для Гримальдо дебютным за сборную
19:05 · Чемпионат Европы 2024
Хвича – в основе сборной Грузии на матч с Шотландией
19:02 · Чемпионат Европы 2024
Райя, Гримальдо и Ямаль – в основе сборной Испании на матч с Кипром
18:46 · Чемпионат Европы 2024
Как менялись мячи крупных турниров в Германии фото
17:24 · Чемпионат Европы 2024
​Дальше без расширений: На Евро-2024 можно будет заявить 23 игроков
13:42 · Чемпионат Европы 2024
Прогноз на матч Кипр - Испания от Генича
13:36 · Чемпионат Европы 2024
Титов сделал прогноз на матч Кипр - Испания
11:36 · Испания. Ла Лига
Кефрен Тюрам заменит Камавинга в заявке сборной Франции
09:27 · Чемпионат Европы 2024
Жаке: «Сборная Франции способна добиться очень многого»
08:46 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» травмировался в сборной Франции
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Израиля на последних минутах поставила крест на ожидаемом триумфе швейцарцев 1
15 Ноября
22:18 · Товарищеские матчи
Влахович выйдет в старте сборной Сербии на матч с бельгийцами
Все новости