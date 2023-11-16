Хвича – в основе сборной Грузии на матч с Шотландией

В четверг вечером сборная Грузии будет принимать Шотландию в рамках отбора на Евро-2024. Стоит сказать, что известный атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия выйдет на футбольное поле с первых минут.

Полностью состав сборной Грузии выглядит так: Мамардашвили, Лочошвили, Кашия, Кверквелия, Шенгелия, Какабадзе, Кварацхелия, Кочорашвили, Квеквескири, Чакветадзе, Микаутадзе.

Матч Грузия – Шотландия стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Стоит сказать, что в турнирном плане матч между сборными Грузии и Шотландии не имеет большой интриги: шотландцы уже вышли на Евро, а грузины потеряли шансы.