Райя, Гримальдо и Ямаль – в основе сборной Испании на матч с Кипром

«Красная фурия» назвала состав на «полутоварищеский» матч против сборной Кипра. Команды, напомним, встречаются сегодня вечером в рамках квалификации на Евро-2024.

Состав испанской сборной выглядит следующим образом:

Райя, Навас, ле Норманн, Пау Торрес, Гримальдо, Гави, Субименди, Мерино, Ямал, Хоселу, Оярсабаль.

Отметим, что Алехандро Гримальдо из «Байера» проведёт дебютный матч за сборную.

Напомним, что сборная Испании уже оформила путёвку на Евро-2024 вместе со сборной Шотландии. Эти две команды уже точно не покинут первые две строчки квинтета А. Сейчас у испанцев 15 баллов, столько же – у шотландцев. Киприоты проиграли все из семи предыдущих матчей отбора.

Текстовая трансляция игры – на нашем портале.