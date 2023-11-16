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Райя, Гримальдо и Ямаль – в основе сборной Испании на матч с Кипром

16 Ноября 2023 • 19:02 Комментировать
Кипр
0:1
Испания
1 59.00 X 13.00 2 1.07
1-й тайм

«Красная фурия» назвала состав на «полутоварищеский» матч против сборной Кипра. Команды, напомним, встречаются сегодня вечером в рамках квалификации на Евро-2024.

Состав испанской сборной выглядит следующим образом:

Райя, Навас, ле Норманн, Пау Торрес, Гримальдо, Гави, Субименди, Мерино, Ямал, Хоселу, Оярсабаль.

Отметим, что Алехандро Гримальдо из «Байера» проведёт дебютный матч за сборную.

Напомним, что сборная Испании уже оформила путёвку на Евро-2024 вместе со сборной Шотландии. Эти две команды уже точно не покинут первые две строчки квинтета А. Сейчас у испанцев 15 баллов, столько же – у шотландцев. Киприоты проиграли все из семи предыдущих матчей отбора.

Текстовая трансляция игры – на нашем портале.

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Сборная Испании Алехандро Гримальдо Давид Райя Ламин Ямаль ещё теги

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