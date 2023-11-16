Лихтенштейн - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

Сборные Лихтенштейна и Португалии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лихтенштейн - Португалия
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Протокол игры
|47'Роналду Криштиану (0:1)
|57'Канселу Жоау (0:2)
|82'Рамуш Гонсалу (0:3)
Бюхель Бенджамин•Малин Андреас•Визер Сандро•Трабер Ларс•Бек Никлас63' (Оспельт Филипп (63') •Люхингер Зимон 24'46' (Майер Ливио (46') •Бюхель Марсель•Зеле Арон77' (Хофер Йенс (77') •Гёппель Максимилиан•Саланович Деннис•Хаслер Жюльен63' (Кранц Лиам (63')
Са Жозе•Силва Антониу•Невеш Рубен•Гомеш Тоти•Канселу Жоау•Жота Диогу•Силва Бернарду61' (Орта Рикарду (61') •Фернандеш Бруну67' (Брума Арминду (67') •Роналду Криштиану67' (Витинья II (67') •Фелиш Жоау•Рамуш Гонсалу
16 ноября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
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