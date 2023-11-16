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Лихтенштейн - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

16 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Лихтенштейн
0:3
Португалия
1 35.00 X 11.50 2 1.07
2-й тайм

Сборные Лихтенштейна и Португалии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Лихтенштейн0:3Португалия
 47'Роналду Криштиану (0:1)
 57'Канселу Жоау (0:2)
 82'Рамуш Гонсалу (0:3)
Бюхель БенджаминМалин АндреасВизер СандроТрабер ЛарсБек Никлас 63' (Оспельт Филипп ( 63') Люхингер Зимон  24' 46' (Майер Ливио ( 46') Бюхель МарсельЗеле Арон 77' (Хофер Йенс ( 77') Гёппель МаксимилианСаланович ДеннисХаслер Жюльен 63' (Кранц Лиам ( 63')
Запасные: Киндл КенниВольфингер СандроШлегель СеверинКолльман НиколаЛо Руссо ЛоренцоМарксер МартинФосер ГабриэльНетцер Андрин
Са ЖозеСилва АнтониуНевеш РубенГомеш ТотиКанселу ЖоауЖота ДиогуСилва Бернарду 61' (Орта Рикарду ( 61') Фернандеш Бруну 67' (Брума Арминду ( 67') Роналду Криштиану 67' (Витинья II ( 67') Фелиш ЖоауРамуш Гонсалу
Запасные: Патрисиу РуйДиаш РубенПальинья ЖоауМариу Жоау IIIГеррейру РафаэлИнасиу ГонсалуКошта ДиогуНевеш ЖоауОтавио Эдмилсон
16 ноября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Лихтенштейна

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9.40 5.20 1.34
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Шотландия Шотландия
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Венгрия Венгрия
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