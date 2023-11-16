Азербайджан - Швеция: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

Сборные Азербайджана и Швеции проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Азербайджан - Швеция
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Протокол игры
|(1:0) Махмудов Эмин3'
|(2:0) Дадашов Ренат7'
Магомедалиев Шахрудин•Мамедов Рахиль•Мустафазаде Бахлул•Кривоцюк Антон•Джафаргулиев Элвин•Шейдаев Рамиль•Исаев Алексей•Диниев Джошгун•Байрамов Турал•Махмудов Эмин•Дадашов Ренат
Ольсен Робин•Вальквист Линус•Линделоф Виктор•Хеландер Филип•Сема Кен•Сванберг Маттиас•Каюсте Йенс•Густафссон Самуэль•Форсберг Эмиль•Дьёкереш Виктор•Кулушевски Деян
16 ноября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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