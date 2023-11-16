Кипр - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3

Сборные Кипра и Испании проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|5'Ямаль Ламин (0:1)
|22'Оярсабаль Микель (0:2)
|28'Хоселу Санмартин (0:3)
|(1:3) Пилеас Костас75'
Малл Джоэл•Каро Андреас 59'66' (Кусулос Янис (66') • 77'Гогич Александрос•Лайфис Константинос•Андреу Стелиос•Иоанну Николас•Кириаку Хараламбос46' (Шполярич Данило (46') • 87'Киприану Гектор46' (Харалампус Харалампос (46') •Кастанос Григорис•Коррейя Андерсон 17'46' (Пилеас Костас (46') •Питтас Яннис60' (Какулис Андроникос (60')
Райя Давид•Навас Хесус66' (Карвахаль Даниэль (66') •Ле Норман Робен46' (Гарсия Алеш (46') •Торрес Пау II•Гримальдо Алехандро•Гави•Субименди Мартин•Мерино Микель46' (Гарсия Давид III (46') •Ямаль Ламин73' (Торрес Ферран (73') •Хоселу Санмартин•Оярсабаль Микель40' (Рикельме Родриго (40') 82'
16 ноября.
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