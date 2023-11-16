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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кипр - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3

16 Ноября 2023 • 19:30 Комментировать
Кипр
1:3
Испания

Сборные Кипра и Испании проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры  
Кипр1:3Испания
 5'Ямаль Ламин (0:1)
 22'Оярсабаль Микель (0:2)
 28'Хоселу Санмартин (0:3)
(1:3) Пилеас Костас75' 
Малл ДжоэлКаро Андреас  59' 66' (Кусулос Янис ( 66'  77') Гогич АлександросЛайфис КонстантиносАндреу СтелиосИоанну НиколасКириаку Хараламбос 46' (Шполярич Данило ( 46'  87') Киприану Гектор 46' (Харалампус Харалампос ( 46') Кастанос ГригорисКоррейя Андерсон  17' 46' (Пилеас Костас ( 46') Питтас Яннис 60' (Какулис Андроникос ( 60')
Запасные: Панайоту НиколасЛойзу ЛойзосПанайоту АнтреасДеметриу ДеметрисЭлиа МариосПанайи КостасГавриэл Ставрос
Райя ДавидНавас Хесус 66' (Карвахаль Даниэль ( 66') Ле Норман Робен 46' (Гарсия Алеш ( 46') Торрес Пау IIГримальдо АлехандроГавиСубименди МартинМерино Микель 46' (Гарсия Давид III ( 46') Ямаль Ламин 73' (Торрес Ферран ( 73') Хоселу СанмартинОярсабаль Микель 40' (Рикельме Родриго ( 40'  82')
Запасные: Сансет ОйянУильямс НикоИньиго МартинесМората АльвароУнай СимонФабиан РуисРемиро Алехандро
16 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Кипра

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