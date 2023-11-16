На днях УЕФА представил мяч, которым будут играть на чемпионате Европы в Германии летом 2024 года. После этого Amazon решил показать, как с годами менялись мячи на крупных футбольных турнирах, которые проводились или пройдут на немецкой земле. Речь идёт о двух чемпионатах Европы (1988 и 2024) и двух чемпионатах мира (1974, 2006).

Чемпионат Европы пройдёт в июне-июле. Трофей будет защищать сборная Италии, хотя «скуадре адзурре» ещё предстоит завоевать путёвку на ближайший континентальный футбольный форум.

Прошлый крупный турнир в Германии, чемпионат мира – 2006, выиграла как раз сборная Италии.