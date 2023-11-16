​Дальше без расширений: На Евро-2024 можно будет заявить 23 игроков

УЕФА утвердил формат чемпионата Европы 2024 года. Как сообщает Sky Sport, каждая сборная сможет внести в заявку на турнир 23 футболистов.

Стоит напомнить, на Евро-2020 заявки были расширены до 26 игроков. Такое решение принималось из-за влияния пандемии коронавируса. Теперь же заявочные листы расширены не будут.

Чемпионат Европы будет принимать Германия, турнир пройдёт в июне-июле 2024 года. Действующим обладателем кубка Европы является национальная сборная Италии. В финале прошлого турнира «скуадра адзурра» обыграла Англию после ничьей со счётом 1:1.