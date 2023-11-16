Прогноз на матч Кипр - Испания от Генича

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение о предстоящем поединке между сборными Кипра и Испании в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Кипр вполне может упереться и крупно не проиграть. Мой прогноз - Кипр с форой (+3,5). Кипр с разницей в 4 мяча, мне кажется, не должен проиграть у себя дома», - цитирует Константина «РБ Спорт».

Поединок состоится на Кипре сегодня, 16 ноября. Начало противостояния запланировано в 20:00 по московскому времени. В преддверии этого матча хозяева занимают последнее место в группе, а «красная фурия» находится на первой позиции.