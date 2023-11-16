Титов сделал прогноз на матч Кипр - Испания

В матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 встретятся сборные Кипра и Испании. Своим мнением по этой встрече поделился бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

«Я поставлю на победу Испании и тотал больше 3,5. Норвегия в последнем матче на Кипре забила 4. Испанцы как минимум повторят», - приводит слова бывшего игрока сборной России «РБ Спорт».

Поединок между Кипром и Испанией состоится сегодня, 16 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru. Перед этим матчем киприоты занимают последнее место в группе, а испанцы лидируют.