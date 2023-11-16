Жаке: «Сборная Франции способна добиться очень многого»

Экс-главный тренер сборной Франции Эме Жаке поделился мнением о перспективах нынешней национальной команды, которую возглавляет Дидье Дешам.

«Сборная Франции способна добиться очень многого. Наш футбол показывает, что мы находимся на самом высоком уровне. Работа Дешама говорит сама за себя. Это просто великолепно», - передает слова специалиста пресс-служба федерации футбола страны.

Напомним, что сборная Франции стала триумфатором чемпионата мира, состоявшегося в России пять лет назад. На мундиале 2022 года подопечные Дешама заняли второе место, поиграв в финале сборной Аргентины.