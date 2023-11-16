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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Израиля на последних минутах поставила крест на ожидаемом триумфе швейцарцев

16 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Израиль
1:1
Швейцария
окончен

Национальные команды Израиля и Швейцарии встретились в квалификации Евро-2024. Встреча проходила в Венгрии, номинальные гости выглядели сильнее конкурента за место в финальной части турнира. Рубен Варгас в дебюте едва не открыл счет, но вратарь ногой остановил полет мяч. Еще момент у Ноа Окафора, сильный удар в ближний угол - перекладина. Дор Тургеман пытался забросить мяч за шиворот вратарю, но тот с трудом успел вернуться и спасти команду. В конце первого тайма после подачи с правого фланга на дальнюю штангу Рубен Варгас головой вколотил мяч в сетку. Еще момент у автора гола, выход один на один и удар в перекладину. Анан Халаили туда же пробил, но головой. Болельщики сборной Швейцарии считали секунды до выхода из группы, но их команда пропустила. После подачи углового серия рикошетов, и Шон Вайссман вонзил мяч под планку - 1:1.

Сборная Швейцарии вместе с румынами лидирует. У Израиля отставание в четыре очка за два тура до завершения квалификации.

Протокол игры  
Израиль1:1Швейцария
  36'Варгас Рубен (0:1)
(1:1) Вайссман Шон88'  
Глазер ОмриДаса Элазар 65' (Глух Оскар ( 65') Шломо РазГольдберг ШонДавидзаде Офир  53'Сафури Рамиз  26' 46' (Каничовски Габи ( 46') Лави Нета 65' (Захави Эран ( 65') Абу-Фани Мохаммад  25'Халаили Анан 81' (Вайссман Шон ( 81') Тургеман ДорГурно Идан 65' (Глазер Дан ( 65')
Запасные: Дэвид ДинГерафи ЙоавАрад ОфриПерец ДаниэльКинда ГадиБарибо ТайКоэн Авишай
Зоммер ЯннФернандес Эдимилсон  90'Аканджи Мануэль  90'Зесигер СедрикРодригес РикардоФройлер РемоЗакария Денис  45'Джака ГранитАмдуни Зеки 69' (Ндой Дан ( 69') Окафор Ноа 69' (Зекири Анди ( 69'  80'Кёмерт Эрай 90') Варгас Рубен 77' (Штеффен Ренато ( 77'  90')
Запасные: Гарсия УлиссесШакири ДжерданЭльведи НикоУгриниц ФилипМвого ИвонБенито ЛорисКобель ГрегорЭбишер Мишель
15 ноября. Стадион "Панчо Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Сборная Израиля

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