Сборная Израиля на последних минутах поставила крест на ожидаемом триумфе швейцарцев

Национальные команды Израиля и Швейцарии встретились в квалификации Евро-2024. Встреча проходила в Венгрии, номинальные гости выглядели сильнее конкурента за место в финальной части турнира. Рубен Варгас в дебюте едва не открыл счет, но вратарь ногой остановил полет мяч. Еще момент у Ноа Окафора, сильный удар в ближний угол - перекладина. Дор Тургеман пытался забросить мяч за шиворот вратарю, но тот с трудом успел вернуться и спасти команду. В конце первого тайма после подачи с правого фланга на дальнюю штангу Рубен Варгас головой вколотил мяч в сетку. Еще момент у автора гола, выход один на один и удар в перекладину. Анан Халаили туда же пробил, но головой. Болельщики сборной Швейцарии считали секунды до выхода из группы, но их команда пропустила. После подачи углового серия рикошетов, и Шон Вайссман вонзил мяч под планку - 1:1.

Сборная Швейцарии вместе с румынами лидирует. У Израиля отставание в четыре очка за два тура до завершения квалификации.