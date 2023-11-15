​Ливни вынудили организаторов перенести матч сборных Бельгии и Сербии на другой стадион

Товарищеский матч сборных Бельгии и Сербии, который состоится сегодня вечером, пройдет без зрителей и на другом стадионе. Дело в том, что газон на поле имени Короля Болдуэна в Брюсселе (бывший печально известный стадион «Эйзель» до 1995 года) пришел в негодность из-за продолжительных дождей и было решено срочно перенести его в Лювен, на стадион имени «Дена Дрифа».

Так как у зрителей возможности срочно перебраться в другой город могло и не оказаться, было принято решение провести игру без них и вернуть деньги - билеты можно будет сдать обратно в течение тридцати дней.

Следить за событиями матча можно буде посредством нашей онлайн-трансляции.