​Что надо Казахстану, чтобы поехать на Евро-2024

За два тура до финиша отбора на чемпионат Европы - 2024 сборная Казахстана сохраняет шансы на получение путёвки. Что же нужно казахстанцам, чтобы поехать на Евро?
|1
|Словения
|8
|6
|1
|1
|17:6
|19
|2
|Дания
|8
|6
|1
|1
|17:7
|19
|3
|Казахстан
|8
|5
|0
|3
|12:9
|15
В ближайшем туре отбора сборная Казахстана примет Сан-Марино. Ясно, что команда Магомеда Адиева наберёт три очка и будет иметь в своём активе 18 баллов. Сборные Дании и Словении, в свою очередь, пересекутся друг с другом в Копенгагене, и кто-то точно потеряет очки. Для казахстанцев будет лучше, если в этой игре победят датчане или будет ничья. Тогда сборная Казахстана будет держать свою судьбу в своих руках – победа над Словенией в последнем туре гарантирует команде Адиева место на Евро.
Если же Словения обыграет Данию, то Казахстану в последнем туре нужно будет не только обыгрывать словенцев, но и надеяться на осечку Дании в гостях у Северной Ирландии.
Если сборная Казахстана не сможет выйти на Евро-2024 через обычный отбор, то у неё будет шанс в стыковых играх. Там по итогам отбора и результатов Лиги наций будут сформированы три пути, в каждом из которых будет разыгрываться одна путёвка. При таком раскладе потенциальными соперниками казахстанцев в «стыках» могут стать Грузия, Греция и Люксембург. Правда, точный состав пока неизвестен. Стыковые игры будут состоять из полуфинала и финала, то есть для выхода на Евро нужно будет выиграть два матча весной.
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