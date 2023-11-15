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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Что надо Казахстану, чтобы поехать на Евро-2024

15 Ноября 2023 • 21:39 Комментировать

За два тура до финиша отбора на чемпионат Европы - 2024 сборная Казахстана сохраняет шансы на получение путёвки. Что же нужно казахстанцам, чтобы поехать на Евро?

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Словения861117:619
2Дания861117:719
3Казахстан850312:915

В ближайшем туре отбора сборная Казахстана примет Сан-Марино. Ясно, что команда Магомеда Адиева наберёт три очка и будет иметь в своём активе 18 баллов. Сборные Дании и Словении, в свою очередь, пересекутся друг с другом в Копенгагене, и кто-то точно потеряет очки. Для казахстанцев будет лучше, если в этой игре победят датчане или будет ничья. Тогда сборная Казахстана будет держать свою судьбу в своих руках – победа над Словенией в последнем туре гарантирует команде Адиева место на Евро.

Если же Словения обыграет Данию, то Казахстану в последнем туре нужно будет не только обыгрывать словенцев, но и надеяться на осечку Дании в гостях у Северной Ирландии.

Если сборная Казахстана не сможет выйти на Евро-2024 через обычный отбор, то у неё будет шанс в стыковых играх. Там по итогам отбора и результатов Лиги наций будут сформированы три пути, в каждом из которых будет разыгрываться одна путёвка. При таком раскладе потенциальными соперниками казахстанцев в «стыках» могут стать Грузия, Греция и Люксембург. Правда, точный состав пока неизвестен. Стыковые игры будут состоять из полуфинала и финала, то есть для выхода на Евро нужно будет выиграть два матча весной. 

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