​Что надо Казахстану, чтобы поехать на Евро-2024

За два тура до финиша отбора на чемпионат Европы - 2024 сборная Казахстана сохраняет шансы на получение путёвки. Что же нужно казахстанцам, чтобы поехать на Евро?

М Команда И В Н П РМ О 1 Словения 8 6 1 1 17:6 19 2 Дания 8 6 1 1 17:7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12:9 15

В ближайшем туре отбора сборная Казахстана примет Сан-Марино. Ясно, что команда Магомеда Адиева наберёт три очка и будет иметь в своём активе 18 баллов. Сборные Дании и Словении, в свою очередь, пересекутся друг с другом в Копенгагене, и кто-то точно потеряет очки. Для казахстанцев будет лучше, если в этой игре победят датчане или будет ничья. Тогда сборная Казахстана будет держать свою судьбу в своих руках – победа над Словенией в последнем туре гарантирует команде Адиева место на Евро.

Если же Словения обыграет Данию, то Казахстану в последнем туре нужно будет не только обыгрывать словенцев, но и надеяться на осечку Дании в гостях у Северной Ирландии.

Если сборная Казахстана не сможет выйти на Евро-2024 через обычный отбор, то у неё будет шанс в стыковых играх. Там по итогам отбора и результатов Лиги наций будут сформированы три пути, в каждом из которых будет разыгрываться одна путёвка. При таком раскладе потенциальными соперниками казахстанцев в «стыках» могут стать Грузия, Греция и Люксембург. Правда, точный состав пока неизвестен. Стыковые игры будут состоять из полуфинала и финала, то есть для выхода на Евро нужно будет выиграть два матча весной.