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Чемпионат Европы по футболу 2024

Де ла Фуэнте верит в успех сборной Испании на Евро-2024

15 Ноября 2023 • 20:10 Комментировать
Кипр
...
Испания
1 64.00 X 13.00 2 1.06
Через 23 ч. 31 мин.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о целях команды на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт в Германии.

«Мы готовы бороться за победу на турнире», — приводит слова тренера Diario As.

На данный момент сборная Испании занимает первое место в своей группе в турнирной таблице отборочного раунда чемпионата Европы – 2024, набрав 15 очков в шести играх. Позади испанцев находятся сборные Шотландии (15 очков), Норвегии (10), Грузии (7) и Кипра (0). Евро-2024 пройдет следующим летом с 14 июня по 14 июля.

Напомним, на минувшем чемпионате Европы Испания добралась до полуфинала, в котором проиграла Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис де ла Фуэнте

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