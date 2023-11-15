Де ла Фуэнте верит в успех сборной Испании на Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о целях команды на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт в Германии.

«Мы готовы бороться за победу на турнире», — приводит слова тренера Diario As.

На данный момент сборная Испании занимает первое место в своей группе в турнирной таблице отборочного раунда чемпионата Европы – 2024, набрав 15 очков в шести играх. Позади испанцев находятся сборные Шотландии (15 очков), Норвегии (10), Грузии (7) и Кипра (0). Евро-2024 пройдет следующим летом с 14 июня по 14 июля.

Напомним, на минувшем чемпионате Европы Испания добралась до полуфинала, в котором проиграла Италии.