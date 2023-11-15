​Сёмин: Казахстан может попасть на чемпионат Европы – 2024

За два тура до финиша отбора на Евро-2024 сборная Казахстана занимает третье место в своей группе. Команда Магомеда Адиева на четыре зачётных балла отстаёт от Словении и Дании. Известный тренер Юрий Сёмин высказался о шансах Казахстана выйти из группы.

Давая комментарий, Сёмин отметил работу Адиева. По словам экс-тренера «Локомотива», Адиев сделал казахстанскую сборную конкурентоспособной.

«У Казахстана большие шансы выйти на Евро-2024. Это команда, которая уже себя хорошо проявила. Есть все шансы, чтобы попасть в финальную стадию», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В ноябре сборная Казахстана сыграет против Сан-Марино (дома) и Словении (на выезде).