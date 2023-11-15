Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сёмин: Казахстан может попасть на чемпионат Европы – 2024

15 Ноября 2023 • 17:57 Комментировать
Казахстан
...
Сан-Марино
1 1.05 X 15.00 2 50.00
17.11 18:00

За два тура до финиша отбора на Евро-2024 сборная Казахстана занимает третье место в своей группе. Команда Магомеда Адиева на четыре зачётных балла отстаёт от Словении и Дании. Известный тренер Юрий Сёмин высказался о шансах Казахстана выйти из группы.

Давая комментарий, Сёмин отметил работу Адиева. По словам экс-тренера «Локомотива», Адиев сделал казахстанскую сборную конкурентоспособной.

«У Казахстана большие шансы выйти на Евро-2024. Это команда, которая уже себя хорошо проявила. Есть все шансы, чтобы попасть в финальную стадию», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В ноябре сборная Казахстана сыграет против Сан-Марино (дома) и Словении (на выезде).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Сборная Казахстана Магомед Адиев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Ноября
17:21
Канчельскис: «Надеюсь, Казахстан выйдет на Евро-2024»
13 Ноября
15:24
Казахстан – Сан-Марино: прогноз и ставки БК Pinnacle
02 Ноября
14:58
Адиев ответил, когда состоится дебют Зуева за сборную Казахстана
01 Ноября
15:18
Адиев: «По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены»
19 Октября
17:18
Адиев оценил шансы сборной Казахстана попасть на чемпионат Европы – 2024
18 Октября
14:58
Байдачный высказался о заслуге тренера Адиева в успехах сборной Казахстана
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЗАХСТАН САН-МАРИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.11.23 в 22:45
Израиль Израиль
Швейцария Швейцария
4.80 3.65 1.76
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
17:57 · Чемпионат Европы 2024
​Сёмин: Казахстан может попасть на чемпионат Европы – 2024
17:47 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду поделился эмоциями в сборной Португалии
17:21 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис: «Надеюсь, Казахстан выйдет на Евро-2024»
13:27 · Чемпионат Европы 2024
Представлен мяч чемпионата Европы - 2024 фото
09:39 · Россия. Премьер-лига
Два игрока из РПЛ вызваны в сборную Казахстана
03:48 · Испания. Ла Лига
Мората: «Я не думаю о «Золотом мяче»
03:15 · Англия. Премьер-лига
Дешам: «Салиба чувствует себя комфортнее в «Арсенале», чем в сборной Франции»
14 Ноября
23:24 · Россия. Премьер-лига
Рахманович вновь вызван в сборную Боснии и Герцеговины
16:35 · Чемпионат Европы 2024
​Беллингем уезжает из сборной Англии
15:44 · Чемпионат Европы 2024
​Родри: «Очевидно, что Мората лучше Холанна»
08:15 · Чемпионат Европы 2024
Зинченко: «Матч против Италии – игра жизни для сборной Украины»
01:51 · Италия. Серия А
Спаллетти рассказал, в чём отличия между работой в «Наполи» и в сборной Италии
01:15 · Англия. Премьер-лига
​Ковачич не поможет сборной Хорватии в ноябре
13 Ноября
23:37 · Испания. Ла Лига
Дешам: «Гризманн заслуживал «Золотой мяч» в 2018 году»
21:22 · Италия. Серия А
Дешам: «Я бы не вызывал Жиру, если бы он был недостаточно хорош»
Все новости