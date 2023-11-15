​Роналду поделился эмоциями в сборной Португалии

Звёздный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Футболист опубликовал несколько фотографий с тренировочного занятия команды.

«Ощущение радости каждый раз, когда возвращаюсь в нашу команду», - такими словами сопроводил Роналду фотографии. Также 38-летний футболист добавил флаг Португалии и сердечко.

Сборная Португалии уже обеспечила себе место на чемпионате Европы - 2024. В ноябре команда Роберто Мартинеса проведёт отборочные матчи против Лихтенштейна и Исландии без серьёзной турнирной мотивации.