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Чемпионат Европы по футболу 2024

Канчельскис: «Надеюсь, Казахстан выйдет на Евро-2024»

15 Ноября 2023 • 17:21 Комментировать
Казахстан
...
Сан-Марино
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17.11 18:00

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, ныне занимающий пост гендиректора «Тобола», ответил на вопрос о возможном выходе сборной Казахстана на чемпионат Европы – 2024.

«Думаю, что Казахстан обыграет Сан-Марино. Ключевая игра будет со Словенией. Надеюсь на то, что Казахстан выйдет на Евро-2024. Для всего казахского футбола это будет очень большой шаг вперед», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Предстоящий матч сборной Казахстана против Сан-Марино состоится 17 ноября в рамках отборочного турнира чемпионата Европы – 2024. Следующий поединок команда проведет против Словении 21-го числа.

В настоящий момент подопечные Магомеда Адиева находятся на третьей позиции в своей группе, отставая от первых двух команд на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Андрей Канчельскис

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КАЗАХСТАН САН-МАРИНО
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