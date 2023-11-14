​Беллингем уезжает из сборной Англии

В сборной Англии подтвердили информацию о том, что защитник Леви Колвилл и полузащитник Джуд Беллингем не помогут команде в ноябрьских матчах из-за повреждений.

«Беллингем и Колвилл возвращаются в свои клубы, чтобы продолжить реабилитацию. Выздоравливайте, ребята!» - говорится в сообщении пресс-службы «трёх львов».

Стоит сказать, что Джуд Беллингем пропустил несколько последних матчей «Реала».

В ноябре сборная Англии проведёт матчи против Мальты и Северной Македонии в отборе на чемпионат Европы – 2024. Игры пройдут 17 и 20 ноября соответственно. Команда Гарета Саутгейта уже обеспечила себе место на Евро.