​Родри: «Очевидно, что Мората лучше Холанна»

Полузащитник национальной сборной Испании Родри Эрнандес на пресс-конференции получил вопрос о том, кто лучше – Эрлинг Холанн или Альваро Мората. С Холанном, как известно, Родри вместе играет за «Манчестер Сити».

«Холанн или Мората? Какой замечательный вопрос. Очевидно, что Мората», - сказал Родри с улыбкой, посмотрев на Морату. Нападающий тоже принимал участие в пресс-конференции.

В ноябре сборная Испании проведёт матчи против Кипра и Грузии в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024. При этом «красная фурия» уже обеспечила себе место на континентальном футбольном форуме.