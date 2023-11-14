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Зинченко: «Матч против Италии – игра жизни для сборной Украины»

14 Ноября 2023 • 08:15 Комментировать

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко высказался касательно предстоящего поединка против Италии в квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Это будет большой матч. Игра нашей жизни. Для нас очень важно принести положительные эмоции нашим болельщикам. Если попадем на Евро, это будет для нас знаменательным событием», - передает слова Александра Evening Standard.

Поединок между сборными Украины и Италии состоится в Леверкузене 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Перед этой встречей украинцы занимают второе место, а «скуадра адзурра» - третье.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Украины Александр Зинченко ещё теги
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