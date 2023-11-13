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Спаллетти объяснил отсутствие Удоги в сборной Италии

13 Ноября 2023 • 18:00 Комментировать
Италия
...
Северная Македония
17.11 22:45

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, почему в заявку команды не попал крайний защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоги.

«Дестини Удоги здесь нет, потому что он травмирован — это не было моим техническим решением», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романов на своей страничке в соцсети.

Напомним, 20-летний футболист совсем недавно дебютировал за сборную Италии. На счету Удоги два матча и одна результативная передача.

17 ноября подопечные Спаллетти сыграют с Македонией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы – 2024, а 20-го числа сойдутся в поединке с Украиной.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Италии Лучано Спаллетти Дестини Удоги ещё теги

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