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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Дании потеряла двух важных игроков – в команде нашли замену официально

13 Ноября 2023 • 17:47 Комментировать
Дания
...
Словения
17.11 22:45

Сборная Дании накануне решающих отборочных матчей на Евро-2024 потеряла двух важных игроков в составе из-за травм. Оба они представляют «Манчестер Юнайтед» - это полузащитник Кристиан Эриксен и форвард Расмус Хёйлунн.

Как сообщает официальный аккаунт сборной Дании в соцсети, заменить травмированных игроков предстоит Йесперу Линдстрёму, атакующему полузащитнику «Наполи», который принадлежит «Айнтрахту» из Франкфурта и Йенсу Ларсену – 32-летнему защитнику турецкого «Трабзонспора».

Ранее о травмах Эриксена и Хёйлунна высказался рулевой «МЮ» Эрик тен Хаг. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Кристиан Эриксен Йеспер Линдстрем Расмус Хёйлунн Йенс Ларсен ещё теги

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