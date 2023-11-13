Сборная Дании накануне решающих отборочных матчей на Евро-2024 потеряла двух важных игроков в составе из-за травм. Оба они представляют «Манчестер Юнайтед» - это полузащитник Кристиан Эриксен и форвард Расмус Хёйлунн.

Как сообщает официальный аккаунт сборной Дании в соцсети, заменить травмированных игроков предстоит Йесперу Линдстрёму, атакующему полузащитнику «Наполи», который принадлежит «Айнтрахту» из Франкфурта и Йенсу Ларсену – 32-летнему защитнику турецкого «Трабзонспора».

Ранее о травмах Эриксена и Хёйлунна высказался рулевой «МЮ» Эрик тен Хаг.