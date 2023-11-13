Сборная Косова по делу обыграла израильтян

Сборные Косова и Израиля провели отложенный матч восьмого тура квалификации Евро-2024. Ведат Мурики справа выбегал на ворота, но не реализовал выход один на один, голкипер выручил. Он же метров с 11 с разворота пробил в цель, и снова сэйв. В конце первого тайма Милот Рашица на скорости прошел оборону и вколотил мяч в сетку - 1:0. Рашица мог делать и дубль, но его удар с острого угла парировал вратарь. После перерыва выход 2 в 1, и Зюмер Бютюки с острого угла попал в стража ворот. Рашица не использовал выход один на один, снова вратарь.
Израильтяне по делу проиграли 0:1 и упустили шанс подобраться к Румынии и Швейцарии, сборная Косова всего в очке от сегодняшнего соперника, который идет на третьем месте
Протокол игры
|(1:0) Рашица Милот41'
Мурич Ариянет•Делова Люмбардх•Алити Фидан•Красники Илир• 88'Кастрати Лирим46' (Красники Эрмал (46') •Лосаж Флорьян46' (Бютюки Зюмер (46') •Зюба Чендрим• 45'Муслия Флоран61' (Рашани Эльбасан (61') •Бериша Бернард•Рашица Милот78' (Крешник Хайризи (78') •Мурики Ведат66' (Кореница Меритон (66')
Глазер Омри•Лави Нета62' (Абу-Фани Мохаммад (62') •Витор Мигел• 84'Гольдберг Шон•Даса Элазар72' (Гурно Идан (72') •Ревиво Рой• 24'Кинда Гади46' (Тургеман Дор (46') •Перец Дор72' (Сафури Рамиз (72') •Захави Эран•Джехезкель Сагив22' (Каничовски Габи (22') •Глух Оскар
12 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".
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