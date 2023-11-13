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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Косова по делу обыграла израильтян

13 Ноября 2023 • 00:48 Комментировать
Косово
1:0
Израиль

Сборные Косова и Израиля провели отложенный матч восьмого тура квалификации Евро-2024. Ведат Мурики справа выбегал на ворота, но не реализовал выход один на один, голкипер выручил. Он же метров с 11 с разворота пробил в цель, и снова сэйв. В конце первого тайма Милот Рашица на скорости прошел оборону и вколотил мяч  в сетку - 1:0. Рашица мог делать и дубль, но его удар с острого угла парировал вратарь. После перерыва выход 2 в 1, и Зюмер Бютюки с острого угла попал в стража ворот. Рашица не использовал выход один на один, снова вратарь.

Израильтяне по делу проиграли 0:1 и упустили шанс подобраться к Румынии и Швейцарии, сборная Косова всего в очке от сегодняшнего соперника, который идет на третьем месте

Протокол игры  
Косово1:0Израиль
(1:0) Рашица Милот41'  
Мурич АриянетДелова ЛюмбардхАлити ФиданКрасники Илир  88'Кастрати Лирим 46' (Красники Эрмал ( 46') Лосаж Флорьян 46' (Бютюки Зюмер ( 46') Зюба Чендрим  45'Муслия Флоран 61' (Рашани Эльбасан ( 61') Бериша БернардРашица Милот 78' (Крешник Хайризи ( 78') Мурики Ведат 66' (Кореница Меритон ( 66')
Запасные: Зекири АльтинАйдини БасхкимХисени МухаметБекай ВисарХаксихамза Кенан
Глазер ОмриЛави Нета 62' (Абу-Фани Мохаммад ( 62') Витор Мигел  84'Гольдберг ШонДаса Элазар 72' (Гурно Идан ( 72') Ревиво Рой  24'Кинда Гади 46' (Тургеман Дор ( 46') Перец Дор 72' (Сафури Рамиз ( 72') Захави ЭранДжехезкель Сагив 22' (Каничовски Габи ( 22') Глух Оскар
Запасные: Дэвид ДинДавидзаде ОфирГерафи ЙоавПерец ДаниэльШломо РазБарибо ТайКоэн Авишай
12 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Израиля Сборные Косова

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