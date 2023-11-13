Сборная Косова по делу обыграла израильтян

Сборные Косова и Израиля провели отложенный матч восьмого тура квалификации Евро-2024. Ведат Мурики справа выбегал на ворота, но не реализовал выход один на один, голкипер выручил. Он же метров с 11 с разворота пробил в цель, и снова сэйв. В конце первого тайма Милот Рашица на скорости прошел оборону и вколотил мяч в сетку - 1:0. Рашица мог делать и дубль, но его удар с острого угла парировал вратарь. После перерыва выход 2 в 1, и Зюмер Бютюки с острого угла попал в стража ворот. Рашица не использовал выход один на один, снова вратарь.

Израильтяне по делу проиграли 0:1 и упустили шанс подобраться к Румынии и Швейцарии, сборная Косова всего в очке от сегодняшнего соперника, который идет на третьем месте