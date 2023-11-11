Сборная Англии уже обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы – 2024. Тем временем инсайдеры из мира футбольной формы, Footy Headlines, уже опубликовали фотографии новой формы «трёх львов». Отмечается, что именно в такой форме сборная Англии будет играть на ближайшем Евро следующим летом. Основной цвет формы англичан по обыкновению белый.

Стоит сказать, что чемпионат Европы пройдёт в Германии. Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта будет считаться одним из фаворитов турнира. На прошлом чемпионате Европы англичане добрались до финала, где проиграли Италии по пенальти.