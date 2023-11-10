Игроки сборной Израиля прибыли в Косово

Игроки, тренеры и персонал национальной сборной Израиля успешно прибыли на Балканы – в столицу Косово - Приштину, об этом пишет Apnews. Дорога из аэропорта израильской команды к отелю была организована в особом режиме – футболистов сопровождали сотрудники службы безопасности.

Напомним, что послезавтра, 12 ноября израильтяне проведут отложенный матч отбора на Евро-2024 против сборной Косова. А 15 ноября сыграют против Швейцарии.

Ранее сообщалось, что из-за сигнала воздушной тревоги игроки сборной Израиля были вынуждены выйти из автобуса по дороге в аэропорт и прятаться в канаве.